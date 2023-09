Saiba onde assistir aos shows do The Town de casa pela TV e no streaming

São Paulo

Começa neste sábado (2) o The Town, novo festival de música realizado em São Paulo e considerado o irmão mais novo do Rock in Rio. Serão cinco dias de shows (2, 3, 7, 9 e 10 de setembro) divididos em cinco palcos montados no Autódromo de Interlagos, na zona sul da capital.

Quem não vai à Cidade da Música em Interlagos poderá assistir aos principais shows pelos canais pagos Multishow e Bis, que se dividirão entre a transmissão dos palcos Skyline e The One e do New Dance Order e terão uma cobertura especial com entrevistas e detalhes dos bastidores.

Demi Lovato - Instagram/ddlovato

No Globoplay, será possível acompanhar a íntegra do festival de forma gratuita. Não é necessário ser assinante, mas a plataforma pede um login para acessar o conteúdo.

No sinal aberto, a TV Globo ainda exibirá os melhores momentos de cada dia após o programa "Altas Horas" aos sábados, o "Vai que Cola" aos domingos e o "Conversa Com Bial" na quinta-feira (7).

O primeiro dia do evento terá apresentações de Post Malone, Demi Lovato e Racionais. Amanhã, sobem ao palco Luísa Sonza, Alok e Bruno Mars. Os destaques dos dias 7, 9 e 10 são, respectivamente, Maroon 5, Foo Fighters e novamente Bruno Mars.