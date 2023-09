Festival Summer Breeze anuncia Carcass e Lacuna Coil para edição de 2024

São Paulo

Festival alemão de metal que estreou no Brasil este ano, o Summer Breeze anunciou na sexta-feira (15) algumas das bandas que estarão na edição do ano que vem do evento, que acontece de 26 a 28 de abril no Memorial da América Latina, em São Paulo.

A banda de death metal Carcass - Divulgação

Lacuna Coil, Carcass, HammerFall e Edu Falaschi foram os nomes divulgados na sexta, que se somam às várias atrações anunciadas anteriormente —Ratos de Porão, Nervosa, Amorphis, In Extremo, Death Angel, Angra, Mr. Big, Dr. Sin, Sebastian Bach, Biohazard, Anthrax, Avatar, Forbidden, Eclipse, Within Tempation e The Night Flight Orchestra.

O festival agrada aos fãs de vários estilos de metal e mistura bandas internacionais com talentos locais. Os ingressos estão à venda pelo site do festival, a partir de R$ 525.