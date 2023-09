Marina Lima e Fernanda Abreu se beijam em show caloroso no Coala Festival

São Paulo

Um momento esquentou ainda mais a plateia no show de Marina Lima e Fernanda Abreu no Coala Festival, neste domingo, no Memorial da América Latina, em São Paulo.

A noite de fim de inverno já estava tórrida quando as duas cantoras deram um selinho e depois um beijo mais demorado ao dividir os microfones ao cantar a clássica "Mesmo que Seja Eu", de Marina.

Marina Lima e Fernanda Abreu se beijam no Coala Festival - @bmaisca

Elas fizeram da canção que fala de "um homem para chamar de seu" um hino LGBTQIA+, lembrando que pode ser um homem, uma mulher, qualquer um para chamar de seu.

Celebrando seu aniversário no palco, Marina parecia radiante e fez uma das melhores performances da carreira nos últimos anos, revisitando velhos sucessos, como "À Francesa", "O Chamado", "Fullgás" e "Uma Noite e Meia".

O show até ali teve clássicos das duas artistas, com Fernanda Abreu cantando "Rio 40 Graus" e "Kátia Flávia, A Godiva do Irajá", e ainda homenagens a Cazuza e Renato Russo, com um trechinho de "Ideologia" cantado por Marina, e MC Marcinho, do hit "Glamurosa", morto no final de agosto.