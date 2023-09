Mostra de São Paulo vai homenagear Michelangelo Antonioni com retrospectiva

São Paulo

A Mostra Internacional de Cinema de São Paulo anunciou que Michelangelo Antonioni será homenageado pelo festival na edição deste ano.

O cineasta italiano Michelangelo Antonioni, homenageado da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo este ano - AFP

O cineasta italiano de "Blow-up - Depois Daquele Beijo" e "Profissão: Repórter" vai ganhar uma retrospectiva no evento dedicado ao cinema que ocorrerá entre 19 de outubro de 1º de novembro, com 23 filmes da carreira na programação.

Além disso, o cartaz da Mostra será feito em cima de uma pintura do diretor, morto em 2007. A arte ainda será divulgada pela organização do evento.

O festival ainda promove uma leitura dramática de "Tecnicamente Doce", um roteiro de Antonioni. O projeto é dirigido por André Ristum e tem coprodução da Vivo Film, associada à família do diretor.

Nascido em 1912, Antonioni é considerado um dos principais mestres do cinema. Seu trabalho na composição de planos cinematográficos influenciou gerações de cineastas e ajudou a renovar a linguagem da sétima arte a partir dos anos 1960.

O italiano é um dos poucos na história a vencer os três principais prêmios do circuito mundial de festivais: o Urso de Ouro do Festival de Berlim, por "A Noite" em 1961; o Leão de Ouro do Festival de Veneza, por "O Deserto Vermelho" em 1964; e a Palma de Ouro do Festival de Cannes, por "Blow-up" em 1967.

O cineasta é muito conhecido pelos seus filmes de língua inglesa, como "Zabriskie Point" —de 1970 e com trilha sonora do Pink Floyd— e "Profissão: Repórter" —de 1975 e com Jack Nicholson no elenco. Ele ainda é famoso pelas produções que formam a chamada trilogia da incomunicabilidade, incluindo "A Aventura", "A Noite" e "O Eclipse".

Todos os títulos, bem como "Blow-up" e "Deserto Vermelho", estão incluídos na retrospectiva. Esta é a primeira reexibição dos filmes da carreira do diretor desde "Aventura Antonioni", mostra de 2017 feita pelo Centro Cultural Banco do Brasil e que contou com 15 produções do cineasta.

Veja abaixo a lista de filmes que integram a retrospectiva de Michelangelo Antonioni na 47ª Mostra de Cinema de São Paulo. O festival acontece de 19 de outubro até 1° de novembro.