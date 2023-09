No Dia do Sexo, veja seis filmes com cenas picantes na programação da TV paga

São Paulo

Dois canais da rede Telecine marcam o Dia do Sexo, data celebrada em 6 de setembro, com maratonas temáticas. O Touch exibe "Entre Lençóis" (18h25, 14 anos), "Sexo Sem Compromisso" (20h05, 14 anos) e "Boa Sorte, Leo Grande" (22h, 16 anos).

'Boa Sorte, Leo Grande', filme com Emma Thompson - Divulgação

Já no Cult passam "Dona Flor e Seus Dois Maridos" (17h40, 18 anos), "Benedetta" (19h45, 18 anos) e "O Império dos Sentidos" (22h, 18 anos).

Telecine Touch e Telecine Cult

B.O.

Depois de estrelar alguns filmes para a plataforma, Leandro Hassum protagoniza sua primeira sitcom na Netflix. Ele encarna o medroso delegado Suzano, que é transferido do interior do estado do Rio de Janeiro para a capital. Seus novos colegas apostam que ele não irá durar muito no posto. Luciana Paes e Taumaturgo Ferreira estão no elenco.

Netflix, 14 anos

Brincando de Deus

Dois irmãos vigaristas dão um golpe inusitado. Convencem um bilionário de que ele pode se encontrar pessoalmente com Deus e contratam um velho amigo para se passar pelo todo-poderoso.

Amazon Prime Video, 12 anos

Eu Sou Groot

O graveto falante da franquia "Guardiões da Galáxia" está de volta com cinco novos curtas-metragens que contam suas aventuras quando bebê. Na versão original, o personagem é dublado por Vin Diesel.

Disney+, livre

Nem se Minha Vida Dependesse Disso

O espetáculo de stand-up do ator e comediante Yuri Marçal, que acaba de encerrar uma turnê pelo Brasil, chega na íntegra à plataforma.

Canal de Yuri Marçal no YouTube, grátis

O Circo Voltou

Atração da faixa "É Tudo Verdade", o documentário dirigido por Paulo Caldas conta a história de um jovem alagoano que montou sua própria trupe circense. Noventa anos depois, seus descendentes mantêm viva a tradição.

Canal Brasil, 20h, 16 anos

Som Brasil: Sandy 40 Anos

A cantora Sandy comemora 40 anos de vida, completados em 28 de janeiro, num especial comandado por Pedro Bial.

Globo, 23h15, livre