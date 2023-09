No The Town, Jão copia um macacão de Harry Styles, em quem já afirmou se inspirar

O cantor Jão vestiu um macacão preto com faixas brancas no show que fez este domingo, dia 10, no The Town, em São Paulo. A roupa é praticamente igual a uma peça que o britânico Harry Styles usou para se apresentar no festival Capital FM Summertime Ball, em Londres, no ano passado.

À esquerda, o cantor Jão posa com look que usou no The Town, e, à direita, o cantor Harry Styles com macacão parecido no festival Capital's Summertime Ball 2022 - Jao no Instagram e Reprodução/Capital FM no YouTube

Jão tem Styles como inspiração declarada, como já afirmou em entrevistas. O brasileiro também publicou músicas do ex-One Direction no Instagram mais de uma vez.

No The Town, Jão fez um show cheio de pirotecnia. Além de levar uma grandiosa escultura em formato de dragão, ele ateou fogo às luvas que vestia enquanto tocava "Maria" no piano, e depois foi içado por cabos para o teto na performance da canção "Sinais".

Styles, por sua vez, fez shows no Brasil em dezembro do ano passado. Ele venceu o Grammy de álbum do ano em fevereiro, derrotando nomes como Adele e Beyoncé.