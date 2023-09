No The Town, Ludmilla beija Brunna e a chama de gostosa em show com megaprodução

São Paulo

A bailarina e ex-BBB Brunna Gonçalves, mulher de Ludmilla, fez uma participação especial no show da cantora no The Town, nesta quinta-feira.

Ludmilla e Brunna Gonçalves se beijam no The Town - Reprodução

Não era esperado nada a menos de um show que, segundo ela mesma, custou R$ 3 milhões. A cantora começou a apresentação no palco Skyline com o hit "Hoje", seguido de "Sou Má" e "Onda Diferente" —fruto de uma parceria com Anitta e Snoop Dogg.

Brunna Gonçalves, dançarina e mulher de Ludmilla, apareceu durante a música "Sintonias de Prazer". No fim da apresentação, as duas se beijaram e a cantora disparou um "gostosa" para a mulher.

Cercada de aproximadamente 30 bailarinos, a cantora enfileirou um hit atrás do outro num show elegante e executado com criatividade.

Ludmilla convidou Lulu Santos para o palco e ambos cantaram juntos "Toda Forma de Amor". Depois de cantar "Verdinha", a artista dedicou a última parte do repertório a um medley de hits de sua carreira que incluiu "24 de Dia", "Din Din Din", "Não Encosta", "Cheguei" e "Favela Chegou", que encerrou a apresentação com a carioca de volta ao cofre que ela levou ao centro do palco.