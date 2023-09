Museu na Espanha passa a permitir selfies com a 'Guernica' de Pablo Picasso

São Paulo

O Museu Reina Sofía, na Espanha, mudou as regras sobre fotografias do quadro "Guernica", de Pablo Picasso. Antes uma das poucas obras da instituição proibidas de serem fotografadas pelos visitantes, a pintura agora pode ser alvo de selfies.

A autorização foi concedida a todos os visitantes a partir do último dia 1° de setembro.

Visitante observa o quadro 'Guernica', de Pablo Picasso, no Museu Reina Sofia da Espanha - Thomas Coex/AFP

De acordo com o jornal El País, a decisão foi tomada pela administração do museu após ser constatado que a modalidade de foto não danificava a pintura. Além disso, tirar uma foto de si mesmo perante o quadro evitava aglomerações no recinto, o que ajudava a segurança a localizar pessoas querendo fazer registros escondidos da obra.

Há ainda limitações no ato, porém. Segundo o museu, fotos com flash estão barradas, seja com ou sem tripé, exatamente pela possibilidade de dano à pintura.

O quadro, parte da exibição permanente do Reina Sofía, é o que mais atrai visitantes.

Pintado em 1937, a "Guernica" está instalada no museu desde 1996 e atrai turistas de todos os tipos. Mesmo celebridades foram criticadas por tirarem selfies em frente ao quadro.

Em 2016, o ator Pierce Brosnan foi criticado nas redes sociais por postar uma foto sua com o quadro de Picasso em seu perfil no Instagram. O mesmo aconteceu no ano passado com Mick Jagger, vocalista dos Rolling Stones, que obrigou o museu a reforçar sua regra nas redes após postar diversas fotos com a obra no X, ex-Twitter.