Ludmilla gasta R$ 3 mi em show com inspiração em Beyoncé para o The Town

São Paulo

O show de Ludmilla no The Town, que acontece nesta quinta-feira, teve investimento pesado da cantora para que a produção deixe sua marca. Ela gastou R$ 3 milhões na apresentação, que terá a diva pop Beyoncé como uma de suas principais inspirações.

Ludmilla durante show no Lollapalooza, em São Paulo - Bruno Santos - 25.mar.23/Folhapress

O início da apresentação está marcado para as 16h. A performance será dividida em atos que passarão por diferentes fases de sua carreira, com clássicos do álbum "Numanice", faixas de "Vilã", seu disco mais recente, além de retornar às raízes da cantora da época em que se inspirava em Beyoncé.

"Estou preparando uma setlist para o festival. Faço um repertório especial para este show com coisas que eu sei que o público vai gostar", disse a cantora à coluna de Lucas Pasin, do UOL.

O show terá a participação de um convidado especial que ainda não foi revelado pela cantora. Além dela, 30 bailarinos estarão no palco, que terá 13 câmeras para registrar toda a apresentação.

Esta quinta-feira abre o segundo fim de semana de atrações do festival. O dia terá shows da cantora britânica Joss Stone e da banda The Chainsmokers. No palco The One, o cantor Ne-Yo sobe às 21h45, e, para fechar a programação, a banda americana Maroon 5, grande atração da noite, se apresenta no palco Skyline a partir das 23h.