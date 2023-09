Onde ver 'A Roda do Tempo', série que tem elenco liderado por Rosamund Pike

São Paulo

Baseada nos livros de Robert Jordan, a série "A Roda do Tempo" acompanha as aventuras de cinco jovens em um universo repleto de monstros e magia. Um deles é a reencarnação do dragão, uma criatura mítica que tem o poder de salvar ou destruir a humanidade.

'A Roda do Tempo' com Rosamund Pike - Divulgação

Na segunda temporada, os amigos estão espalhados pelo mundo, e um deles descobre que o Tenebroso, a encarnação do mal que acreditava ter matado, continua vivo. O elenco é liderado por Rosamund Pike.

Amazon Prime Video, 16 anos

Drag Race Brasil

A célebre competição entre drag queens apresentada por RuPaul finalmente ganha uma versão brasileira, sob o comando de Grag Queen. No primeiro episódio, que tem Gretchen como jurada convidada, as candidatas precisam criar a letra de uma música inédita e depois cantá-la, coreografá-la e gravar um clipe. Um novo episódio toda quarta.

Paramount+, 14 anos

Largados e Pelados Brasil

Estreia no canal a segunda temporada da versão brasileira do reality show de sobrevivência. Com elenco 100% nacional, os sete episódios foram gravados na região de Meta, na Colômbia. A temporada completa já está disponível para ser vista na plataforma Discovery+.

Discovery, 20h50, 12 anos

Histórias da Bienal

A 35ª Bienal de São Paulo abre as portas na próxima quarta-feira, dia 6. Antes disso, o canal estreia esta minissérie documental que revisita a trajetória do mais importante evento de artes plásticas do Brasil. O primeiro dos seis episódios conta como a Bienal foi criada, em 1951, por Ciccillo Matarazzo. A apresentação é de Gisele Kato.

Arte1, 21h30, livre

Kizomba

O canal exibe o espetáculo do músico, compositor e pesquisador da cultura afro-brasileira Ricardo Valverde, que mistura ritmos típicos de Angola.

SescTV, 21h30, livre

Canal Livre

Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores, explica como o Brasil está reconstruindo seus laços com a América Latina, os EUA e a China.

Band, 0h, livre