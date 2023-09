Onde ver 'The Flash', que tem retorno do Batman vivido por Michael Keaton

São Paulo

Em seu primeiro longa para o cinema, o Flash, o super-herói mais rápido do universo viaja no tempo e altera acontecimentos do passado. Com isso, acaba mudando também o futuro, com consequências catastróficas, e precisará da ajuda de ninguém menos que Batman.

Ezra Miller em cena do filme "The Flash", de Andy Muschietti - Divulgação

Ezra Miller vive o herói do filme "The Flash", que tem Michael Keaton de volta ao papel do morcego de Gotham City. A direção é do argentino Andy Muschietti, da franquia "It".

HBO, 22h, e HBO Max, 12 anos

O Rio de Benjamin Costallat

Benjamin Costallat foi um dos escritores mais lidos do Brasil no começo do século 20, com livros e crônicas que retratavam lados ocultos do Rio de Janeiro. O documentário de Vicente Ferraz resgata este autor quase esquecido.

CineBrasilTV, 21h30, livre

Os Fabelmans

Nesta autobiografia disfarçada, Steven Spielberg conta, por meio de um jovem alter ego, como descobriu sua paixão pelo cinema, e revela o caso extraconjugal de sua mãe. O longa concorreu a sete estatuetas do Oscar, inclusive as de melhor filme e melhor atriz para Michelle Williams.

Telecine Premium, 22h, 14 anos

Café Filosófico CPFL

O programa abre uma série sobre a China e as ideias de Confúcio com o episódio "Eu: Navegando entre o Inalcançável e o Possível". Apresentação de Calebe Guerra, mestre em literatura clássica chinesa.

TV Cultura, 22h, 14 anos

O Vizinho

Um casal interracial se muda para um novo bairro e passa a ser importunado por um policial abusivo. Com Samuel L. Jackson e Patrick Wilson.

Record, 22h30, 10 anos

Altas Horas

O programa de Serginho Groisman homenageia Anitta, que canta sucessos e conta histórias de sua carreira. Duda Beat, Juliette, Pedro Sampaio e Xand Avião também estão neste episódio.

Globo, 22h35, 12 anos

Todas as Bossas

Em homenagem a MC Marcinho, que morreu no sábado passado, a emissora reprisa um show gravado em seu estúdio pelo funkeiro carioca.

TV Brasil, 23h15, livre