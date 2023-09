'Viva Polanski!', diz produtor ao lamentar ausência no streaming de novo filme

São Paulo

Durante a coletiva de imprensa do filme "The Palace" no Festival de Veneza, o produtor Luca Barbareschi lamentou as dificuldades que envolvem o novo trabalho do cineasta Roman Polanski. "Esperamos que o filme seja lançado na França, porque seria uma perda para o país [não fazê-lo]", disse.

Barbareschi comentou que fazer a comédia "The Palace" teria sido difícil por questões de financiamento, e que haveria "um buraco no meio do filme", dado que empresas francesas se recusaram a participar da produção.

A atriz Fanny Ardant e o ator e produtor Luca Barbareschi no Festival de Veneza - REUTERS

"Tomara que o filme seja comprado. Na próxima semana me encontrarei com o diretor da Pathè, então espero que tenhamos boas notícias", acrescentou ele, que também atua no novo filme.

"O Oficial e o Espião", filme de Polanski de 2019, conquistou o Grande Prêmio do Júri em Veneza, o prêmio de melhor diretor no César Awards, e foi um dos filmes franceses de maior bilheteria em 2019.

No entanto, Polanski ter levado o César Awards foi motivo para um escândalo na França, que culminou em uma completa reformulação da liderança da organização responsável pelos prêmios, indignada com a situação.

Polanski, que nasceu na França e é filho de poloneses, foi indiciado em 1977 em Los Angeles por cinco crimes contra uma menina de 13 anos, incluindo estupro com uso de drogas.

Levou uma vida relativamente tranquila na França por décadas até voltar ao centro das atenções ao conquistar os prêmios por "O Oficial e o Espião". Pouco depois da estreia em Veneza, ele foi acusado de novos episódios de má conduta sexual.

O escândalo deu origem ao movimento #MeToo na França, liderado pela atriz francesa Adèle Haenel, a estrela de "Retrato de Uma Jovem em Chamas", que saiu da cerimônia do César ao ouvir o nome de Polanski. "O Oficial e o Espião" não foi exibido em nenhum país de língua inglesa.

"Não entendo por que todas as plataformas, Paramount+, Amazon, Netflix, têm os filmes antigos de Polanski que trazem milhões para elas e não produzem seu novo filme", questionou o produtor Barbareschi.

Ao final da coletiva de imprensa, ele gritou "Vila Polanski!".