Onde ver ‘O Ouro’, minissérie britânica sobre assalto real feito em aeroporto

São Paulo

Em 1983, ladrões roubaram dinheiro, ouro e diamantes no valor de 26 milhões de libras —cerca de R$ 156 milhões— de um depósito no aeroporto de Heathrow. Este é considerado um dos maiores assaltos da história do Reino Unido.

Arte de divulgação da minissérie 'O Ouro', do Paramount+ - Divulgação

A minissérie em seis episódios "O Ouro" dramatiza o evento. O elenco inclui Hugh Bonneville e Dominic Cooper.

Paramount+, 14 anos

Eami

Uma menina é a nova encarnação da deusa-pássaro Asojá, que tem o poder de curar dores. O premiado filme da diretora paraguaia Paz Encina é falado em ayorea, uma língua indígena de seu país.

Filmicca, 12 anos

Onda de Calor

Uma jovem descobre que sua namorada também é a esposa de seu chefe, e se envolve numa trama que traz à tona segredos de seu passado.

Netflix, 14 anos

Café Filosófico CPFL

Estreia da série "Mente em Foco", em parceria com o movimento do mesmo nome. No primeiro dos dois episódios, o médico Arthur Lima discorre sobre o impacto da tecnologia sobre a saúde mental.

YouTube do Café Filosófico, 19h, 14 anos

Luana É de Lua

Luana Piovani está de volta com a segunda temporada seu programa, com episódios de uma hora de duração. As gravações ocorreram em uma casa com vários ambientes, onde a atriz conversou com convidados como a cantora Negra Li, a atriz Cleo e a filósofa e colunista da Folha Djamila Ribeiro.

E!, 20h30, 16 anos

Histórias de Gestos

Dirigida e narrada por Elisabete Finger, esta série no formato documental discute as transformações e os significados de gestos simples, como cair, sentar, saltar e girar.

SescTV, 21h, livre

O que Possuímos?

Esta nova série documental discute o conceito de propriedade. Não só de bens materiais, mas do corpo, da inteligência e dos direitos. Intelectuais de várias vertentes debatem se ela é inviolável, ou se pode ser compartilhada.

Curta!, 23h, livre