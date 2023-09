Onde ver ‘Saint Omer’, drama de tribunal premiado no Festival de Veneza

São Paulo

Uma romancista negra assiste, no tribunal de Saint Omer, ao julgamento de uma imigrante africana acusada de matar a própria filha. A escritora busca inspiração para reescrever o mito grego de Medeia, mas as coisas não saem conforme o esperado.

Cena do filme 'Saint Omer', de Alice Diop - Divulgação

A diretora Alice Diop foi a primeira mulher negra a representar a França na disputa pelo Oscar de filme internacional, e seu longa, "Saint Omer", também premiado no Festival de Veneza, chegou entre os 15 semifinalistas ao troféu entregue pela Academia. Inédito nos cinemas brasileiros.

Telecine Cult, 22h, 12 anos

Sex Education

A popular série britânica sobre um grupo de jovens que aprende aos trancos e barrancos as dores e delícias do sexo chega à quarta e última temporada. Com Asa Butterfield e Gillian Anderson no elenco.

Netflix, 16 anos

Ninguém Vai te Salvar

Neste thriller de ficção científica, uma jovem é acordada no meio da noite por um alienígena que invade seu quarto e a quer levar para outra dimensão. Ela terá de lutar sozinha para salvar a si mesma e ao resto da humanidade.

Star+, 16 anos

Pearl

Mia Goth faz uma garota do início do século 20 que vive em uma fazenda e sonha em se tornar uma estrela de cinema. Para alcançar seu objetivo, porém, ela dá vazão aos seus instintos mais assassinos.

Telecine Premium, 22h, 18 anos

Altas Horas

O programa apresenta uma homenagem aos Titãs, que retomou sua formação original para uma turnê triunfal pelo Brasil. Os convidados incluem colegas e professores do colégio paulistano onde os músicos se conheceram e onde Serginho Groisman também trabalhava. A banda toca ao vivo —como não fez em nenhum outro programa— vários hits da longa carreira.

Globo, 22h25, livre

O Agente

Wesley Snipes faz um ex-agente da CIA que é contratado para eliminar um temido líder terrorista. Só depois é que ele percebe que caiu em uma armadilha gigantesca montada por um antigo chefe seu.

Record, 23h15, 14 anos