Onde ver 'Sombras de Nova York', série com atriz brasileira, no streaming

São Paulo

Na série de horror "The Changeling - Sombras de Nova York", uma americana de passagem pelo Brasil encontra uma feiticeira na floresta, vivida por Teca Pereira, que amarra em seu pulso um barbante e garante três desejos.

De volta aos Estados Unidos, a mulher se casa com o namorado, com quem tem um filho, mas as coisas começam a ficar estranhas. LaKeith Stanfield, de "Judas e o Messias Negro", estrela a adaptação do livro de Victor Valle.

Apple TV+, 16 anos

Cena da primeira temporada da série "The Changeling - Sombras de Nova York" - Cortesia Apple TV+

Uýra – A Retomada da Floresta

O documentário de Juliana Curi traça um perfil da artista trans indígena Uýra Sodoma, que realiza performances na Amazônia para ensinar aos jovens sobre suas próprias ancestralidades.

Canal Brasil, 18h45, 12 anos

Metrópolis

Os apresentadores Cunha Júnior e Adriana Couto foram à 35ª Bienal de São Paulo para conversar com os curadores Hélio Menezes e Grada Kilomba. O programa também traz entrevistas com artistas que participam do evento e uma reportagem sobre o projeto arquitetônico de Oscar Niemeyer.

Cultura, 19h20, livre

Especial de Aniversário

A emissora católica celebra seus 18 anos no ar exibindo um show da dupla sertaneja Gian e Giovani, apresentado por Mariangela Zan e também por Kleber Oliveira.

TV Aparecida, 20h, livre

Dois Paulos na Pauliceia

O documentário de Carlos Pronzato une as trajetórias do educador Paulo Freire, criador de um método inovador de alfabetização, e do cardeal Paulo Evaristo Arns, que combateu a ditadura militar.

SescTV, 22h, livre

Pesticidas – O Pesadelo Brasileiro

O documentário de Stenka Quillet investiga por que pesticidas considerados perigosos e banidos do mercado europeu são vendidos no Brasil.

Curta!, 23h, 10 anos

Globo Repórter

O programa percorre cidades do país para mostrar um fenômeno tipicamente brasileiro —o boteco. E tenta mostrar por que Belo Horizonte é considerada a capital dos bares.

Globo, 23h50, livre