Roteirista de 'Taxi Driver' critica Robert De Niro por fazer comercial da Uber

O diretor Paul Schrader, roteirista do filme "Taxi Driver", de 1976, criticou Robert De Niro por seu envolvimento em um novo comercial da Uber que homenageia o longa. O ator vai reprisar o papel de Travis Bickle na campanha do aplicativo, que ainda está para ser lançada.

"Ai. O porquê do Bob [De Niro] fazer isso é além da minha compreensão", escreveu Schrader em seu perfil no Facebook, na última quarta-feira. "Mas eu ainda não vi. E se tiver sorte nunca verei."

Robert De Niro no filme 'Taxi Driver', de 1976 - IMDb

A informação da contratação de De Niro para a peça publicitária vazou há pouco na imprensa. Esta será a primeira vez que ele vai reprisar o papel desde que o filme foi lançado.

Dirigido por Martin Scorsese, "Taxi Driver" venceu a Palma de Ouro no Festival de Cannes, onde estreou, e foi indicado a quatro categorias do Oscar, incluindo melhor ator para De Niro e melhor filme. O longa perdeu todas as estatuetas pelas quais concorria na premiação do Oscar, no entanto.

Robert De Niro recentemente fez o novo filme de Scorsese, "Assassinos da Lua das Flores", que também estreou em Cannes. A produção chega os cinemas brasileiros em outubro.

Paul Schrader, enquanto isso, prepara um novo longa-metragem como diretor, que terá os atores Richard Gere e Jacob Elordi, de "Euphoria", no elenco.

O comercial da Uber ainda não tem data para ir ao ar.