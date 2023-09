Novo manto tupinambá, parente da peça que volta ao Brasil, ganha exposição

São Paulo

Os indígenas tupinambás tecem mantos há séculos, vestes sagradas usadas em rituais específicos pelo pajé, cacique e pelas sacerdotisas da aldeia. Onze peças sobreviveram ao tempo desde sua concepção por volta do século 16 e, hoje, todas elas estão na Europa.

Manto tupinambá costurado por Glicéria Tupinambá - Divulgação

Um desses mantos ganhou notoriedade em julho deste ano, quando o Museu Nacional do Rio de Janeiro anunciou que receberia uma doação do Museu Nacional da Dinamarca, o Nationalmuseet, após a conclusão de negociações que se estendiam desde 2021. O majestoso manto de penas vermelhas de guará, datado do século 17, estará de volta ao Brasil em 2024.

Mas o intervalo secular foi interrompido quando, em 2006, Glicéria Tupinambá, ativista e pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, costurou o primeiro manto inspirando-se nos saberes de seus antepassados. Depois que visitou o manto rubro na Dinamarca, ela foi incumbida, em sonho, de retomar a costura dos mantos com o mesmo ponto de costura daquele com 400 anos de idade.

Agora, o último manto que fez, de 2021 e com quase 4 mil penas, ganha uma exposição itinerante em São Paulo. De setembro a outubro, a veste passará pela Casa do Povo, aldeia Kalipety, Museu das Culturas Indígenas, Pinacoteca, Museu do Ipiranga e Ocupação 9 de Julho.

"O manto foi feito para as mulheres indígenas que o usavam", diz Glicéria. "A exposição é itinerante para despertar a memória da participação dos tupinambás na história do Brasil".

Para Benjamin Seroussi, curador e diretor artístico da Casa do Povo, deixar o manto exposto em um mesmo local por três meses seria prender a veste, um agente com memórias próprias para o povo tupinambá.

"O manto é um agente para os tupinambás dialogarem com o mundo dos encantados. Ele não é só um objeto a ser exposto, mas um ente, e por isso precisa estar em movimento", diz Seroussi. "Para mim é como se ele tivesse morando na casa do povo por um tempo".

O manto costurado por Glicéria é diferente daquele rubro que, em breve, estará no Rio de Janeiro. Formado por penas douradas, pretas com bolinhas brancas, azuis, brancas e laranjas, a veste parece mais curta, mas também tem um capuz.

A pesquisadora Glicéria Tupinambá - Divulgação

Com um fio de algodão selado por cera de abelha, Glicéria junta as penas uma a outra. Algumas foram colhidas por crianças que, curiosas, as acharam no chão da aldeia. "O manto envolve várias pessoas e vários saberes", ela diz.

"Ele não parece exatamente o manto de pena de guará, mas 500 anos depois da invasão, o manto não poderia voltar a ser igual. A Glicéria não tentou imitar o manto antigo, mas reencontrar o gesto para chegar no que foi feito", diz o curador Seroussi.

Classificar a arte feita por indígenas como contemporânea, para Seroussi, pode ser uma faca de dois gumes. "Elas [as produções indígenas] correm o risco de serem domesticadas e ocidentalizadas, porque são levadas a entrar em cânone que dialoga mais com a produção europeia. Por outro lado, também promovem a variação [nos museus], e permitem outros caminhos para se pensar a arte."

O curador diz que o manto é exposto em boa hora, quando a discussão em torno das mudanças climáticas e da demarcação de terras indígenas estão em alta. Para Glicéria Tupinambá, um manto chama o outro, e em breve ambos estarão reunidos no Brasil.