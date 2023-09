‘The Morning Show’ chega à terceira temporada com Jon Hamm e alusão ao Twitter

São Paulo

A emissora de TV aberta UBA está na mira de um grande empresário do ramo da tecnologia. Se ele conseguir adquiri-la, não só muita gente perderá o emprego, como a linha editorial mudará radicalmente.

Jennifer Aniston e Reese Whiterspoon em cena de 'The Morning Show', da Apple TV+ - Divulgação

Com esta trama que parece inspirada pela compra do X, o antigo Twitter, por Elon Musk, a terceira temporada de "The Morning Show", série produzida e estrelada por Jennifer Aniston e Reese Witherspoon, chega à terceira safra. A novidade no elenco é Jon Hamm, de "Mad Men". Dois episódios já disponíveis.

Apple TV+, 16 anos

A Outra Garota Negra

Uma jovem negra fica aliviada quando outra moça negra começa a trabalhar no mesmo escritório, dominado por brancos. As duas se tornam amigas, mas coisas estranhas não tardam a acontecer. Minissérie baseada no best-seller de Zakiya Dalila Harris.

Star+, 16 anos

As Mil Vidas de Bernard Tapie

O controverso político e empresário francês Bernard Tapie foi ministro, dono da Adidas e do Olympique de Marselha, apresentador de TV, ator e o epicentro de diversos escândalos. Sua trajetória atribulada é dramatizada nesta minissérie francesa, com Laurent Lafitte no elenco.

Netflix, 14 anos

Mau Comportamento

O canal exibe em sequência os quatro episódios desta minissérie australiana. A trama gira em torno de uma mulher atormentada por seu passado num internato, onde se aliou a uma garota violenta e desprezou sua melhor amiga.

Telecine Premium, 18h, 16 anos

BR Trans

No documentário dirigido por Raphael Alvarez e Tatiana Issa, cenas de um monólogo interpretado por Silvero Pereira são intercaladas por relatos de histórias reais de pessoas trasgênero. O filme é atração da faixa É Tudo Verdade.

Canal Brasil, 20h, 16 anos

Inspira Fundo

Em cada um de seus dez episódios, esta nova série traz um empreendimento de sucesso na área da cultura, sustentabilidade e inclusão. A estreia é com Música Transformadora, que mostra o projeto Quabales, de Salvador, na Bahia.

Futura, 21h30, livre