Twitter vai virar 'X', como ChatGPT pode ajudar investidores e o que importa no mercado

Adeus, Twitter; olá, X

Elon Musk agora resolveu abolir com o passarinho que é símbolo do Twitter. O nome da plataforma também deve mudar, para a letra X –denominação que já é usada internamente e para fins legais.

O X também aparece em duas startups do bilionário: SpaceX e a recém-lançada xAI.

Relembre: quando comprou a rede por US$ 44 bilhões, Musk disse que seu objetivo era transformá-la em um app de tudo, com o nome X.

Na época, especialistas interpretaram a fala como a ideia de deixar a plataforma em algo semelhante aos superapps chineses.

Desde então, porém, Musk avançou pouco no objetivo. O que mudou de concreto foram a queda brusca em números de funcionários, a cobrança pelo selo de verificado, o limite a visualizações de posts e, como consequência disso tudo, a saída de anunciantes.



"X é o futuro da interatividade ilimitada –centrado em áudio, vídeo, mensagens, pagamentos –criando um mercado global para ideias, bens, serviços e oportunidades. Alimentado por IA, o X nos conectará de maneiras que estamos apenas começando a imaginar", tuitou Linda Yaccarino, CEO nomeada por Musk em maio.



Enquanto isso, no rival Threads… Depois da euforia que fez o app irmão do Instagram ser a plataforma mais rápida a atingir 100 milhões de usuários, a Meta tem enfrentado problemas para convencer essas pessoas a voltarem à rede com frequência.

É o que mostram os dados da consultoria Sensor Tower, divulgados pelo Wall Street Journal.

A queda de usuários ativos em relação ao auge de 7 de julho, dois dias após o lançamento, é de 70%, para 13 milhões. O tempo médio de uso também caiu, de 19 minutos por dia para 4.

No concorrente Twitter (ou X), segundo a consultoria, houve estabilidade no período: 200 milhões de usuários ativos e 30 minutos de tempo gasto.

Os chatbots ajudam ou atrapalham o investidor?

Como hoje o ChatGPT e plataformas semelhantes de IA (inteligência artificial) generativa estão por toda a parte, a aplicação da ferramenta também é usada no mercado financeiro, onde pode servir para ajudar – ou atrapalhar – os investidores.

Tudo depende do tipo de pedido que é feito ao robô e do entendimento do usuário sobre como os chatbots funcionam.

A Folha conversou com especialistas do setor sobre como as ferramentas podem ajudar os investidores:

Tirar dúvidas de iniciantes. Elas podem ser úteis para esclarecer a quem está começando a investir sobre o que são títulos públicos, fundos de investimento, ou a diferença entre um CDB e uma LCI, por exemplo.

Entender o perfil de investidor. O usuário pode fornecer uma lista de ativos em que investiu nos últimos anos para o robô entender seu nível de risco nos investimentos e sugerir tipos de papéis que se encaixam nesse perfil.

E como elas podem atrapalhar:

Indicação de ações ou títulos específicos. Apesar dos alertas dos robôs, é possível driblá-los para que eles sugiram uma carteira de ações, por exemplo.

O problema é que alguns deles têm informações desatualizadas, sem contar que, no Brasil, apenas profissionais credenciados pela CVM podem recomendar ativos.

Mais sobre investimentos:



- A volta dos IPOs? Gestores dizem que janela para ofertas subsequentes de ações deve continuar no 2º semestre e abertura de capital de empresas pode aparecer no fim do ano.



- Michael Viriato, do blog De Grão em Grão, explica o que são as carteiras automatizadas feitas por corretoras e como elas podem ser uma opção ao investidor.

Startup da Semana: GrowinCo

O quadro traz às segundas o raio-x de uma startup que anunciou uma captação recentemente.



A startup: foi fundada em 2019 por dois ex-executivos da Mondelez, que criaram uma solução para conectar fornecedores a empresas que demandam a terceirização de sua produção.

Na época, a ideia não foi à frente na multinacional, o que motivou os fundadores a deixarem a empresa e montarem a GrowinCo –hoje com a Mondelez como uma de suas clientes.

Em números: a startup anunciou na última semana ter recebido um aporte de R$ 3,6 milhões. Foi o primeiro de sua história, que começou financiada pela grana de seus fundadores.



Quem investiu: o aporte foi liderado por GVAngels, rede de investidores-anjo de ex-alunos da FGV, e Harvard Angels, de ex-alunos da tradicional universidade americana. A Urca Angels também participou do investimento.



Que problema resolve: com mais de 100 mil fornecedores cadastrados em sua base, a GrowinCo faz o meio-campo entre eles e as indústrias que precisam de fábricas para acelerar sua produção.

Autodenominada de "Airbnb de indústrias", a startup prepara uma ferramenta que usará IA para encontrar o "match" entre os projetos e os fornecedores mais adequados em questão de segundos.

Por que é destaque: a GrowinCo já tem atuação em mais de 10 países e tem 70% de sua receita originada no exterior.

Não é algo que vemos todo dia em empresas novatas e que até o momento não haviam levantado dinheiro junto a investidores –algo que obriga a startup a ser lucrativa desde os primeiros passos.

Números do mercado



Após bons números em junho, os investimentos no setor voltaram a recuar na primeira quinzena de julho na América Latina. Foram 44 rodadas com US$ 327,3 milhões (R$ 1,56 bilhão) captados pelas startups, queda de 19% ante o mesmo período do mês anterior.

No Brasil, foram US$ 146,4 milhões (R$ 698 milhões) para 15 startups, mais que o dobro em relação à parcial de junho (US$ 72,1 milhões).

Os dados são da Sling Hub, plataforma de inteligência de dados sobre o ecossistema de startups na América Latina.

Os custos dos elétricos

No Brasil, o carro elétrico é certeza de maior economia em relação ao automóvel com motor a combustão? Nem sempre, mostram cálculos de consultorias feitos para a Folha.



Entenda: apesar do desconto ao não precisar abastecer o carro com gasolina, os custos aumentam principalmente quando consideramos o longo prazo. É quando se acumulam gastos com seguro do carro e desvalorização do veículo.



A economia com o combustível é menos atrativa principalmente quando estamos falando de SUVs, que têm depreciação mais rápida e mais gastos com seguro, IPVA e manutenção.



Em números: na comparação entre dois modelos compactos —como é o caso de um Renault Kwid—, a versão elétrica gastaria com combustível apenas 20% do que seu similar a gasolina ou etanol. O levantamento foi feito pela consultoria Bright.

No Brasil, há ainda outros fatores a se considerar. A quantidade de eletropostos nas estradas é bem menor em relação a outros países que têm tamanho semelhante ao nosso. Isso dificulta viagens de longas distâncias com carro elétrico.