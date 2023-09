The Town terá sol, calor e chuva; veja previsão do tempo para o festival em SP

São Paulo

Quem for ao The Town neste final de semana deve se preparar para enfrentar tardes de calor e pancadas de chuva à noite.

Palco The One do The Town, festival que ocorre no Autódromo de Interlagos, em São Paulo - Adriano Vizoni/Folhapress

É o que diz o site Climatempo, especializado em previsão do tempo. Segundo a plataforma, a temperatura de São Paulo vai variar entre 14ºC e 31ºC neste sábado, dia 2. No domingo (3), a temperatura mínima sobe para 18ºC, enquanto a máxima se mantém.

Ainda de acordo com o site, o céu vai estar ensolarado e com nuvens ao longo do dia. Não esqueça de levar capa —pancadas de chuva devem cair à noite nos dois dias, e também na tarde de domingo. As chances de chuva são de 90% no sábado, e de 80% no dia seguinte.

No sábado, o The Town sedia shows de Demi Lovato, Iggy Azalea e Post Malone. No domingo, vão ao festival artistas como Luísa Sonza, Bebe Rexha e Bruno Mars.