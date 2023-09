Madonna volta a ensaiar para turnê que celebra sua carreira após ser internada

São Paulo

Madonna retomou os ensaios da turnê "The Celebration Tour", que celebra seus 40 anos de carreira. A preparação para os shows havia sido adiada porque cantora foi internada na UTI com uma grave infecção bacteriana no fim de junho.

A cantora Madonna - Angela Weiss/AFP

"Estou de volta aos ensaios. Vejo vocês na estrada. Com amor, M", publicou a cantora em seu Instagram nesta quinta-feira, dia 31.

A turnê, que começaria em julho, está prevista agora para estrear em outubro, na Europa. A cantora deve passar depois pelos Estados Unidos, pelo Canadá e pelo México. Novas datas ainda não foram anunciadas.

"Obrigado pela sua energia positiva, orações e palavras de cura e incentivo. Senti o seu amor. Estou no caminho da recuperação e incrivelmente grata por todas as bênçãos em minha vida", escreveu Madonna no Instagram duas semanas após ser internada.

"Meu primeiro pensamento quando acordei no hospital foi nos meus filhos. Meu segundo pensamento foi que eu não queria decepcionar ninguém que comprou ingressos para minha turnê. Também não queria desapontar as pessoas que trabalharam incansavelmente comigo nos últimos meses para criar meu show", ela acrescentou.