Ativistas do Just Stop Oil interrompem sessão de 'Os Miseráveis' em Londres

Ativistas ambientais do grupo Just Stop Oil interromperam uma sessão da peça "Os Miseráveis", adaptação do romance de mesmo nome escrito, em 1892, pelo escritor francês Victor Hugo, que se encenava no Teatro do West End, em Londres, capital da Inglaterra.

Manifestantes do grupo Just Stop Oil em apresentação da peça 'Les Misérables' - Reprodução

Durante o protesto, que ocorreu na terça-feira (10), os manifestantes pediram o fim do uso indiscriminado de óleo, gás, carvão e petróleo pelos governantes. O grupo, que tremulava bandeiras vermelhas, uma delas trazendo o nome da própria organização, usou palavras de ordem para incitar a plateia a participar do movimento, mas acabou vaiado.

Nesse ínterim, a polícia chegou ao local e prendeu cinco manifestantes. O elenco tentou continuar a peça, mas a polícia optou por evacuar o teatro, impedindo o prosseguimento do espetáculo.

Nos últimos meses, o grupo Just Stop Oil tem feito intervenções em teatros e museus, na tentativa de chamar a atenção para a urgência da luta contra as mudanças climáticas. Em junho, a mesma organização havia interrompido o festival de ópera de Glyndebourne, também no Reino Unido.