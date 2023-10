Branco Mello passa por cirurgia para retirada de tumor na língua

São Paulo

O baixista da banda Titãs Branco Mello foi submetido a uma cirurgia para remoção de um tumor na língua há pouco mais de uma semana. A informação foi divulgada no Instagram do músico, que avisou aos seguidores que já está em casa e que a recuperação segue conforme o esperado.

"Vejo vocês em breve nos shows!", escreveu Mello, que também publicou um comunicado. "Branco Mello, cantor e baixista da banda Titãs, foi submetido a uma cirurgia no dia 20 de outubro de 2023 para a retirada de um pequeno tumor inicial na borda da língua. Ele está bem e se recuperando para retornar aos palcos da turnê Titãs Encontro em Lisboa no dia 3 de novembro."

O músico Branco Mello, em post no seu perfil do Instagram - Reprodução/Instagram

Em 2018, Branco Mello havia sido diagnosticado com câncer na laringe e passou por tratamento. Depois, em 2021, a doença foi novamente identificada e novos procedimentos foram realizados.

Em junho deste ano, os Titãs iniciaram sua turnê de reunião por São Paulo com a formação clássica, junta pela primeira vez em 30 anos, desde a saída de Arnaldo Antunes. O reencontro contou com sete dos oito integrantes da fase áurea dos Titãs, com exceção de Marcelo Fromer, morto em 2001.

No show de 16 de junho, no Allianz Parque, Mello cantou "Eu Não Sei Fazer Música" –"mas faço mesmo assim". Na ocasião, o músico parecia rouco e extasiado, reflexo do câncer do qual ainda se recuperava.