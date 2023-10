São Paulo

Após uma série de recomendações, finalmente testei o pequeno jogo indie "Chants of Sennaar". Pequeno apenas por sua duração (cerca de 10 horas para terminar), porque o game é gigante na capacidade de cativar o jogador, com uma história poética que serve de parábola para a situação da comunicação no mundo atual.

Mistérios

O jogo começa com o personagem principal acordando de um sono profundo. Sem saber onde está e o que acontece, o jogador perambula por um cenário hostil, cheio de escadas e passagens que parecem inspiradas nas gravuras de M. C. Escher.

O povo desse lugar fala uma língua estranha, que você não consegue entender. Aos poucos, porém, usando pensamento lógico e algumas dicas encontradas pelo caminho, você consegue desvendar o significado de algumas palavras e a história desse estranho lugar.

Referências

A história é inspirada no mito bíblico da Torre de Babel. Conforme o jogador avança, ele conhecerá novos povos com seus próprios idiomas, e precisará encontrar relações entre as diferentes línguas para desvendar também como as pessoas que habitam esse mundo se relacionam.

Impossível não fazer um paralelo também com a internet, ou a "Torre de Babel" do mundo real. Todos estão ligados, mas, por razões históricas, preconceitos e falta de comunicação, não conseguem se entender.

Quebra-cabeças

De forma geral, o jogo é um elaborado quebra-cabeça que surpreende pela atenção aos detalhes por parte da Rundisc, desenvolvedora indie de Toulouse, na França. "Chants of Sennaar" é seu segundo game e uma mudança completa de tom em relação a "Varion", um multiplayer futurista de tiro que aparece como "easter egg" no fim da aventura.

Cada hieróglifo presente no jogo é cuidadosamente desenhado. Os traços presentes em um símbolo podem fazer referências a outros correlatos, o que dá dicas preciosas sobre o significado de cada um deles. Dessa forma, apesar de alguns mistérios parecerem insolúveis à primeira vista, é possível desvendar todos eles com raciocínio lógico.

Furtividade

Apesar de ter uma premissa tão interessante e diferente dos jogos que vemos no mercado, o game ainda recorre a batidos desafios de furtividade, que parecem deslocados do game como um todo.

Esses momentos ajudam a acelerar um pouco o ritmo da jogabilidade, que pode parecer um pouco parada para jogadores acostumados a títulos de ação. No entanto, não apresentam o mesmo nível de desafio e polimento do resto do game. Por sorte, esses trechos são curtos e não atrapalham a experiência de forma geral.

Aventuras de um tradutor

Por tudo isso, "Chants of Sennaar" —disponível para PC e consoles— é um jogo que faz a gente pensar. Não só para resolver seus vários quebra-cabeças, mas também sobre a importância da comunicação para a sociedade e como muitos dos problemas que vivemos atualmente são resultado do mau uso dessa ferramenta tão básica da humanidade.

Play

dica de game, novo ou antigo, para você testar

The Case of the Golden Idol

(PC, Switch)

Se você se interessou por "Chants of Sennaar", recomendo experimentar também esse outro título indie com uma série de quebra-cabeças e problemas de lógica para resolver. Nele, o jogador precisa desvendar assassinatos relacionados a um estranho ídolo dourado com poderes especiais. Os desafios ficam cada vez mais complexos e intrincados, mas, assim como no título de destaque desta newsletter, representam um desafio honesto, sem apelação. Não por acaso, ele já foi um dos destaques da newsletter no ano passado.

Imagem do jogo 'The Case of the Golden Idol' - Divulgação

novidades, lançamentos, negócios e o que mais importa

A compra da Activision Blizzard pela Microsoft pode se concretizar na próxima sexta-feira (13), afirmou o site The Verge. Se a data se confirmar, o negócio de US$ 68,7 bilhões —o maior da história da indústria de videogames—, será concluído após 20 meses do anúncio e tendo superado batalhas duras com órgãos reguladores nos EUA e na Europa.

A Steam realiza até o próximo dia 16 o evento "Vem Aí", em que dezenas de desenvolvedores disponibilizam demos de seus próximos jogos. É uma ótima oportunidade para conhecer games que serão lançados em breve.

Falando na loja virtual, a Steam publicou um vídeo em que explica para curiosos e desenvolvedores como funciona a curadoria de sua página principal e quais são os dados mais relevantes para seus algoritmos.

A Epic Games anunciou que implementará em 14 de novembro um sistema de classificação indicativa para experiências desenvolvidas no "Fortnite". O jogo contará também com novas opções de controle parental para que os responsáveis tenham mais controle sobre acesso a conteúdos não indicados para todas as idades.

A Nintendo anunciou que irá encerrar o suporte para serviços online nos consoles Nintendo 3DS e Wii U em abril de 2024. Segundo a empresa, ainda será possível baixar jogos e conteúdos já adquiridos nas lojas das duas plataformas. As plataformas não aceitam novas compras desde março deste ano.

Em um anúncio mais positivo, a empresa publicou um teaser no X avisando sobre o lançamento de uma nova linha de brinquedos da Lego baseado na série "Animal Crossing".

A Blizzard anunciou o lançamento do jogo mobile multiplayer "Warcraft Rumble" para 3 de novembro. O jogo gratuito de estratégia, aos moldes de "Clash Royale", chegará para dispositivos Android e iOS junto com a realização da BlizzCon deste ano.

A desenvolvedora brasileira de jogos mobile Wildlife anunciou que seu game "Tennis Clash" será usado no novo torneio de eSports da ITF (Confederação Internacional de Tênis). A etapa classificatória, totalmente online, começou no último dia 5.

A BGS (Brasil Game Show), um dos principais eventos de games do país, começa nesta quarta (11), em São Paulo. A feira, que conta com a participação de empresas como Nintendo, Sega e Ubisoft, vai até domingo (15).

Download

games que serão lançados nos próximos dias e promoções que valem a pena

11.out

"Total War: Pharaoh": R$ 299 (PC)

13.out

"Lords of the Fallen": R$ 249 (PC), R$ 259,95 (Xbox X/S), R$ 349,90 (PS 5)

17.out

"Cyber Knights: Flashpoint": preço não disponível (PC, iOS, Android)

"Skull Island: Rise of Kong": R$ 165,60 (Switch), preço não disponível (PC, PS 4/5, Xbox One/X/S)

"Sonic Superstars": R$ 279 (Switch, Xbox One/X/S), R$ 289 (PC), R$ 299 (PS 4/5)

"Wizard With a Gun": R$ 59,99 (PC), R$ 92,45 (Xbox X/S), R$ 124,50 (PS 5)