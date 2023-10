Clube de Leitura Folha discute novo livro da japonesa Yoko Tawada

São Paulo

Yoshirô tem 80 anos e faz parte da maior fatia da população japonesa: os idosos, que agora têm vidas longuíssimas. Em um cenário de altos níveis de poluição, grande incidência de desastres naturais e alterações biológicas em seres diversos, sua grande preocupação é manter vivo o bisneto Mumei.

Em "As Últimas Crianças de Tóquio", a escritora japonesa Yoko Tawada constrói um mundo em colapso em que as crianças não conseguem sobreviver. O livro é tema do encontro de outubro do Clube de Leitura Folha, na segunda-feira (30), que neste ano já leu clássicos e contemporâneos.

Escritora Yoko Tawada - Divulgação

Como outras crianças, Mumei nasceu já envelhecido, com pouco tempo pela frente. A saúde frágil é uma premissa da infância e a morte prematura parece ser um destino incontornável. Enquanto a família tenta uma solução e aposta no amor genuíno para transpor a devastação, o cotidiano na Tóquio distópica vai ficando mais difícil, com novos desafios à sobrevivência.

Yoko Tawada é um dos principais nomes da literatura japonesa contemporânea. A autora também publicou o celebrado "Memórias de um urso-polar", que passa pelo século 20 por meio da história de três gerações dos animais que dão nome à obra.

O Clube de Leitura Folha tem encontros virtuais mensais, sempre na última segunda-feira do mês, às 20h. As conversas são mediadas pela jornalista e crítica literária Gabriela Mayer, uma das apresentadoras do podcast Café da Manhã.

A reunião de outubro será no dia 30. Para participar, é só acessar este link do Zoom ou ingressar na sala com o número de reunião 889 2377 1003.