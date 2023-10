Antropólogo Juliano Spyer participa de um debate no parque Villa-Lobos em SP

São Paulo

O escritor, antropólogo e educador Juliano Spyer participa do evento Segundas Intenções neste sábado. O evento, que será realizado na Biblioteca Parque Villa-Lobos, a partir das 11h, discute o trabalho de escritores brasileiros.

O antropólogo Juliano Spyer - Zanone Fraissat/Folhapress

No encontro, Spyer, que é colunista da Folha de S.Paulo, vai discutir com os presentes e o mediador Manuel da Costa Pinto o seu trabalho como pesquisador no Centro de Pesquisas em Consumo e Sociedade, núcleo da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Por lá, ele trabalha no estudo dos consumidores emergentes, tendo como alvo o cristianismo evangélico e as redes sociais.

Entre os livros publicados, Spyer escreveu "Povo de Deus: Quem São os Evangélicos e por que Eles Importam" e "Mídias Sociais no Brasil Emergente".

Por esses trabalhos, o autor foi indicado ao Prêmio Jabuti em 2021 na categoria de ciências humanas. Ele também foi premiado como inovador político do ano pela Washington Academy of Political Arts and Sciences, em 2019.