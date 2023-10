Comic Con de Nova York tem reforço policial após tensões entre Israel e Hamas

São Paulo

Os arredores da Comic Con de Nova York, evento de cultura pop, ficaram repletos de policiais nesta sexta-feira (13). Isso ocorreu após o ex-líder do Hamas convocar protestos de árabes no mundo em apoio aos palestinos.

Pessoas esperam para entrar no primeiro dia da Comic Con de Nova York, em 12 de outubro de 2023 - Leonardo Munoz / AFP

De acordo com a agência de notícias Reuters, Khaled Meshaal teria dito que mainfestantes deveriam se "dirigir às praças e ruas do mundo árabe e islâmico na sexta-feira". Mesmo que o prefeito da cidade, Eric Adams, tenha tuitado sobre não haver uma "ameaça crível ou específica", a polícia de Nova York aumentou reforços por precaução no segundo dia do evento, que atrai 200 mil pessoas anualmente.

De acordo com o jornal Deadline, o reforço incluiu uma fila de seis policiais armados com armas semi-automáticas posicionados entre as ruas 34 e 35, algo que não se viu na quinta-feira (12), primeiro dia da convenção.

A programação do evento também foi afetada. O painel do novo filme de terror de Eli Roth, "Thanksgiving", marcado para a sexta-feira, foi cancelado e o cineasta judeu não foi ao evento.

Os estúdios responsáveis, TriStar Pictures e Spyglass, não deram muitas explicações e uma fonte chegou a dizer ao Deadline que o motivo era problema na agenda. Mas a ação foi vista como uma precaução.

Roth, que interpretou Sargento Donny Donowitz em "Bastardos Inglórios", assinou uma carta aberta da Creative Community for Peace (Comunidade Criativa pela Paz) que pedia à comunidade do entretenimento que se manifestasse veementemente contra o Hamas e apoiasse Israel.