Louise Gluck, poeta renomada que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 2020, morreu aos 80 anos, segundo reportagens da mídia nesta sexta-feira, 13, que citaram seu editor como fonte.

Louise Gluck, Nobel de Literatura de 2020 - Katherine Wolkoff/Divulgação

Sua poesia era conhecida por sua franqueza ao explorar a família e a infância, "com uma voz inconfundível" e "uma beleza austera", afirmou o Comitê do Nobel há três anos, quando lhe concedeu o prêmio.

"Mas mesmo que Glück não negue a importância do fundo autobiográfico, ela não pode ser vista como uma poeta confessional", afirmou o comitê sueco na época. "Ela busca o universal, e para isso procura inspiração nos motivos e mitos clássicos, presentes na maioria de seus trabalhos."

Glück publicou 12 coletâneas de poemas, assim como volumes de ensaios sobre poesia. Entre suas obras mais premiadas, estão "The Triumph of Achilles", "Ararat" e "The Wild Iris". No Brasil, estão publicados "Poemas (2006-2014)" e "Receitas de inverno da comunidade", ambos pela Companhia das Letras.

Seus poemas, muitas vezes breves, com menos de uma página, fizeram de Gluck uma das poetas e ensaístas mais célebres da América contemporânea.

A escritora foi professora da Universidade Yale, nos Estados Unidos, e venceu prêmios importantes, como o Pulitzer, o National Book Award e a Medalha Nacional de Humanidades. Seus avós eram judeus que emigraram da Hungria, e ela foi a primeira de sua família a nascer nos Estados Unidos

A causa de sua morte não foi divulgada.