Onde ver ‘Uma Questão de Química’, sobre cientista que ensina culinária

São Paulo

Formada em química, uma mulher vê seu sonho de se tornar cientista ruir quando é demitida do laboratório onde trabalha, por causa do machismo de seus colegas. Mas logo surge outra oportunidade —apresentar um programa de receitas, onde ela pode aplicar seus conhecimentos científicos.

Brie Larson em arte de divulgação de 'Uma Questão de Química', do Apple TV+ - Divulgação

Ambientada nos Estados Unidos dos anos 1950 e baseada no best-seller escrito por Bonnie Garmus, a minissérie em oito episódios "Uma Questão de Química" é estrelada por Brie Larson.

Apple TV+, 16 anos

A Bailarina

Neste thriller sul-coreano, uma guarda-costas busca vingar a morte de uma amiga que não conseguiu proteger.

Netflix, 16 anos

Horizonte Profundo: Desastre no Golfo

Filme de ação sobre a explosão de uma plataforma marítima que, em 2010, causou o maior vazamento de óleo da história americana. Com Mark Wahlberg, Kurt Russell e Kate Hudson. Inédito na TV aberta.

Record, 13h45, 12 anos

Êxodo: Deuses e Reis

A história de Moisés é revisitada por Ridley Scott. Com Christian Bale, Joel Edgerton e Sigourney Weaver no elenco.

Globo, 16h

O Homem com o Rosto do Meu Marido

Um homem desaparece durante um passeio de caiaque. Tempos depois, sua viúva conhece um sujeito idêntico a ele. Aos poucos, percebe que há uma conexão entre os dois e que sua vida corre perigo.

Lifetime, 21h15, 14 anos

Merlí

No Dia do Professor, estreia na TV aberta esta série falada em catalão que já fez muito sucesso no streaming. O protagonista é um professor de filosofia do ensino médio que provoca os alunos com atitudes pouco convencionais. Ao mesmo tempo, ele precisa aceitar seu filho gay.

Cultura, 22h, 14 anos

Canal Livre

O cineasta Roberto de Oliveira e o produtor musical João Marcello Boscôli, filho de Elis Regina, falam sobre o documentário "Elis & Tom: Só Tinha de Ser com Você", ainda em cartaz nos cinemas.

Band, 0h, livre