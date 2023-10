Excluída do cânone, Emília Freitas inventou sociedade secreta de mulheres

Porto Alegre

Uma jovem de vestes brancas e grinalda de flores na cabeça se equilibra de pé em um bote enquanto toca harpa. A embarcação é movimentada pelos remos de uma estranha criatura peluda. A moça parece uma assombração, que assusta e seduz o rapaz que acaba de chegar na cidadezinha banhada por um rio.

Assim começa "A Rainha do Ignoto", escrito em 1899 pela cearense Emília Freitas, considerado um dos primeiros exemplos de literatura fantástica no Brasil. O romance integra a Coleção Folha Clássicos da Literatura Luso-Brasileira, que chega às bancas no domingo, dia 8.

Biblioteca com cerca de 350 mil livros e raridades, o Real Gabinete Português de Leitura está no centro do Rio de Janeiro - Eduardo Knapp/Folhapress

O livro conta a história de uma sociedade secreta formada apenas por mulheres, uma "maçonaria feminina", criando uma atmosfera sombria cuja estética remete ao gótico. Chamada de "Paladinas do Nevoeiro", a sociedade reúne mulheres vítimas de violência de gênero.

Mascaradas, elas conduzem rituais em que se comunicam com espíritos, fazem previsões do futuro e até usam um livro em forma de morcego. A força delas serve apenas para boas ações. O grupo se organiza, por exemplo, para enganar um senhor de engenho e libertar cem escravizados de sua propriedade.

O livro foi, segundo Freitas, "escrito na solidão absoluta das margens do rio Negro, entre as paredes desguarnecidas de uma escola do subúrbio". A autora viveu também no Amazonas.

Excluída historicamente do cânone literário, a obra vem sendo finalmente valorizada. "A Rainha do Ignoto" tem atraído leitores não apenas pela inclusão de mulheres na histórias da literatura, mas por seu aspecto inovador.

"É das mãos de uma mulher nordestina, feminista, abolicionista, republicana e atuante no cenário político em que viveu, que a ficção especulativa nasce na literatura brasileira, embora a autora tenha sido totalmente apagada e sua obra esquecida", afirma Fernanda Miranda, professora de literatura da Universidade Federal da Bahia.

