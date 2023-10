Coleção que apresenta fauna para crianças chega ao fim com pato-mergulhão

São Paulo

Um balanço meramente matemático da Coleção Folha Fauna Brasileira para Crianças contabilizaria 30 animais, sendo 17 mamíferos, seis aves, quatro répteis, um anfíbio, um artrópode e um inseto, apresentados em pouco mais de seis meses, com a colaboração de cerca de 25 instituições e pesquisadores.

No domingo, dia 8, a série chega ao fim com o livro dedicado ao pato-mergulhão. Mas, assim como a natureza, o projeto é mais do que uma coleção de números.

O pato-mergulhão, fotografado na serra da Canastra - Sávio Freire Bruno/Arquivo pessoal

"Esperamos que a coleção desperte o interesse de conhecer mais a nossa fauna. O país possui uma biodiversidade incrível, mas muitas espécies são desconhecidas", diz Rodrigo Pires, que fez a consultoria técnica dos 30 livros. "O objetivo foi apresentar para as crianças temas ligados à conservação dos biomas e à natureza num contexto mais amplo."

Contexto que nem sempre é favorável aos animais. "O futuro de diversas espécies não é promissor. Há graves riscos de extinção. Os desafios são a proteção dos habitats, dos ecossistemas e dos nossos biomas", afirma Pires.

É o caso do pato-mergulhão, tema do último livro. Calcula-se que apenas 250 indivíduos existam hoje no Brasil, exclusivamente em regiões do cerrado —o que faz com que essa seja uma das aves aquáticas mais raras e ameaçadas do mundo.

Como ocorre com outros animais apresentados na coleção, é o homem quem impacta negativamente esse pato, considerado um símbolo das águas brasileiras, já que vive apenas em ambientes conservados e sem poluição.

Desmatamentos, queimadas, degradação de rios e até o turismo de aventura desenfreado, que incentiva práticas como rafting e canoagem sem cuidados, colocam a ave na mira da extinção.

