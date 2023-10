Filho de Gugu se assustou com convite para competir contra filho de Faustão

São Paulo

Filho do apresentador Gugu Liberato, João Augusto diz que se assustou ao receber o convite para competir contra João Guilherme Silva, filho do apresentador Faustão, no quadro Batalha do Lip Sync, exibido pelo Domingão com Huck.

"No começo me assustei porque é algo que nunca fiz, nem imaginava fazer. Mas aceitei porque é uma oportunidade de homenagear meu pai e também o Faustão, dois grandes nomes da televisão", disse ele em entrevista à revista Quem.

João Guilherme Silva e João Augusto Liberato - Leo Rosario - 8.out.2023/Globo

Os dois vão reeditar a rivalidade que existia entre Gugu e Faustão nos anos 1990, quando eles disputavam para ver quem era líder em audiência nos domingos.

"Não estamos pensando em vitória e sim em homenagear nossos pais. Tudo que sou e aprendi na vida foi com meu pai. Ele me ensinou, me aconselhou e me inspirou", disse o jovem à revista.

Ambos os filhos pretendem seguir os passos dos pais na televisão. O filho de Gugu disse no programa Altas Horas que quer seguir a carreira do pai, e João Silva ganhou um programa na Band que já teve seu episódio piloto gravado.