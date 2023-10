Filhos de Faustão e Gugu Liberato vão batalhar no 'Lip Sync' no próximo domingo

São Paulo

Os filhos de dois grandes apresentadores brasileiros vão se enfrentar em rede nacional. João Guilherme Silva, filho de Faustão, e João Augusto Liberato, filho de Gugu, competem no próximo domingo no quadro "Batalha do Lip Sync" do Domingão com Huck, em que os convidados fazem performances fingindo cantar músicas famosas.

João Guilherme Silva e João Augusto Liberato, filhos de Faustão e Gugu Liberato - Reprodução/Band/SBT

O enfrentamento, que já havia sido anunciado, teve sua data revelada no último domingo no programa da TV Globo comandado por Luciano Huck.

Antes de anunciar o resultado da batalha desta semana, entre Monique Alfradique e Giovana Cordeiro, o apresentador adiantou à audiência os nomes da próxima disputa.

"Vocês gostam de fofoca? Posso fazer uma fofoca antes do resultado?", perguntou. "Sabe qual vai ser a batalha da semana que vem? Semana que vem vai ser o filho do Gugu, o João, contra o filho do Faustão, o João Guilherme."

Se João Guilherme está conectado ao programa pelo legado do pai, que liderou a atração dominical da Globo até 2021, o programa também não é de todo estranho para João Augusto. Gugu, seu pai, foi o escolhido original para liderar o Domingão. Foi substituído por Faustão em 1989 quando Silvio Santos foi até a Globo pedir a Roberto Marinho para liberar seu pupilo.

Ambos os filhos pretendem seguir os passos dos pais na televisão. O filho de Gugu disse no programa Altas Horas que quer seguir a carreira do pai, e João Silva ganhou um programa na Band que já teve seu episódio piloto gravado.