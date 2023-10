Keith Richards diz que show dos Rolling Stones em holograma é inevitável

São Paulo

Keith Richards, guitarrista dos Rolling Stones, afirmou que uma possível apresentação da banda em forma de holograma é algo "inevitável". Ele fez o comentário durante entrevista a um programa da rádio Apple Music 1.

Na ocasião, o apresentador Matt Wilkinson perguntou se, em dez ou 20 anos, poderíamos estar vendo hologramas dos Stones no palco. Richards respondeu que "certamente não descartaria", e depois foi mais enfático.

Keith Richards durante show de promoção do disco 'Hackney Diamonds', dos Rolling Stones, em Nova York - Shannon Stapleton/REUTERS

"Tenho quase certeza de que isso é inevitável", ele disse, segundo o Guardian. "Eu quero isso? Essa é outra questão. Não sei se quero ficar por aí tanto tempo. Mas, ao mesmo tempo, não será decisão minha, não é?"

Mick Jagger anteriormente já havia falado sobre esse tipo de tecnologia em entrevista ao Wall Street Journal. Ele mencionou o show Abba Voyage, que está sendo apresentado em Londres, e recria os integrantes do grupo pop sueco em uma performance virtual, ao lado de uma banda ao vivo.

"Agora você pode ter um negócio póstumo, não é? Pode ter uma turnê póstuma. A tecnologia realmente avançou desde a coisa do Abba", afirmou Jagger no começo deste ano.

Só que, no caso do show do Abba, não se tratam de hologramas. Na verdade, diz o Guardian, a banda foi filmada e editada para parecer real e rejuvenescida quando exibida em 2D em uma tela de alta definição. É uma tecnologia que permite maior variedade de movimentos do que os hologramas.

Depois de uma turnê de 14 datas no ano passado, os Rolling Stones voltaram aos palcos na semana passada, com um show em Nova York para promover seu novo álbum. O recém-lançado "Hackney Diamonds" é o primeiro disco da banda com composições inéditas em 18 anos.

Os Stones tocaram sete músicas, sendo quatro novas, num espaço para 650 pessoas, e Lady Gaga participou cantando a faixa que gravou com o grupo, "Sweet Sounds of Heaven". Na entrevista na Apple Music 1, o guitarrista afirmou que uma turnê de "Hackney Diamonds" está na fase de planejamento.