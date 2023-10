Lady Gaga canta 'Shallow' com U2 na Sphere, em Las Vegas; veja apresentação

São Paulo

Lady Gaga surpreendeu quem assistia a um show do U2 na nova arena Sphere, em Las Vegas, nesta quarta-feira, dia 25, e subiu ao palco para cantar "Shallow", canção que virou hit com o filme "Nasce uma Estrela", ao lado da banda.

Lady Gaga em show da sua turnê 'The Chromatica Ball', em julho de 2022 - Samir Hussein/Divulgação

Responsável por dar à cantora o Oscar de melhor canção original há quatro anos, a faixa foi originalmente entoada por ela e Bradley Cooper e rapidamente virou um sucesso das rádios no mundo. Na performance de agora, Bono Vox fez a voz masculina do dueto.

Os dois usavam jaquetas de couro e óculos escuros durante a apresentação. "Cantem conosco", pediu Bono, no que o público respondeu com um coro forte e em uníssono do refrão de "Shallow".

Eles também cantaram juntos "I Still Haven't Found What I'm Looking For". Próxima de diversas bandas de rock, Gaga já havia feito uma participação especial no show dos Rolling Stones na semana passada, após o lançamento da parceria "Sweet Sounds of Heaven".

Inaugurada no começo do mês, a Sphere é casa de shows mais avançada do planeta ao custo de cinco anos de construção e US$ 2,3 bilhões investidos pela Madison Square Garden Sports. Ela tem a capacidade máxima de receber quase 19 mil pessoas e possui a maior tela de LED do mundo, com 15 mil metros quadrados envelopando as paredes esféricas em quase 360 graus.