O Sesc de Danilo Santos de Miranda em números; veja o tamanho da máquina

São Paulo

O filósofo e sociólogo Danilo Santos de Miranda, morto neste domingo (29) aos 80 anos, é reconhecido como um mecenas da cultura em São Paulo pelos 40 anos em que esteve a frente do braço paulista do Sesc.

Desde 1984, quando assumiu como diretor, foram inauguradas 26 das 41 unidades do Sesc no estado de São Paulo. Entre elas estão, por exemplo, o Sesc Pinheiros, Belenzinho e Ipiranga na capital paulista, e as unidades de Santos, Sorocaba e Guarulhos.

Pessoas nadando na piscina do Sesc 24 de Maio, no centro de São Paulo, durante a onda de calor na capital paulista em setembro - REUTERS/Amanda Perobelli

Das 41 unidades, 24 se encontram na cidade de São Paulo. As outras 17 estão espalhadas pelo interior até o litoral do estado, de Araraquara e Taubaté até Santos e Bertioga —onde a unidade inclui uma reserva natural.

Segundo dados do relatório de 2022 elaborado pela gestão do Sesc paulista, até o final do ano passado as unidades do estado disponibilizaram à população, no total, 21 teatros com capacidade para 7.931 lugares, 155 consultórios odontológicos, 13 restaurantes, 123 ginásios, 38 bibliotecas, 95 salas de ginástica, 77 cafeterias e lanchonetes e 89 piscinas.

No ano passado, a receita total foi positiva, atingindo R$ 2,98 bilhões —cerca de R$ 500 milhões a mais que o investimento de R$ 2,46 bilhões. Esse valor soma as arrecadações do 1,5% calculado sobre a folha de pagamento das empresas do setor de comércio de bens, serviços e turismo destinada ao estado de São Paulo e os ganhos com as bilheterias, cafeterias e vendas de outros itens nas dependências das unidades.

No documento, Miranda comemorou o aumento da frequência nas unidades após a pandemia de Covid-19. "Esse fenômeno traz consigo a esperança de tempos mais alvissareiros, em que a convivência seja vetor de aprendizados prazerosamente construídos", escreveu.

A fala se relaciona com o ideal da instituição, pregado pela Carta da Paz Social, de 1971, de promover transformações sociais através da convivência entre os trabalhadores do setor do comércio e pelo incentivo à cultura e à educação.

Poucos meses depois do relatório, em abril deste ano, o Sesc paulista anunciou a construção de 12 novas unidades, entre elas a 14 Bis, no bairro da Bela Vista, e a da Casa Verde, na zona norte da capital, inauguradas semanas atrás.

Em 2022, foram contabilizadas mais de 15 milhões de pessoas como frequentadoras das unidades e 1,6 milhões de credenciados, entre titulares e dependentes.

Diante do aumento do desemprego no Brasil, citado no relatório, o Sesc paulista ainda apontou ter, até o final do ano, 7.987 empregados em suas dependências —dos quais 231 jovens aprendizes e 400 pessoas com deficiência.