Velório de Danilo Santos de Miranda será no Sesc Pompeia

O velório do sociólogo Danilo Santos de Miranda, diretor do Sesc SP morto aos 80 anos, será realizado nesta segunda-feira (30), das 9 às 14h, no Sesc Pompeia, na zona oeste da capital.

A informação foi divulgada durante a madrugada pelo Sesc. A cremação do corpo será às 17h, no Cemitério Horto da Paz, em Itapecerica da Serra.

No início de sua carreira, Miranda era frequentador assíduo do Sesc Pompeia, a primeira fábrica transformada em centro cultural no Brasil, em uma readequação liderada por Lina Bo Bardi acompanhada de perto por ele.

Danilo de Miranda no corredor da unidade Belenzinho - Eduardo Knapp - 27.abr.23/Folhapress

"Minha relação com o Sesc Pompeia foi uma das razões para eu ter virado tornado diretor", ele contou em entrevista para a revista E, do Sesc, em abril deste ano.

Ele trabalhava no Senac, mas o então presidente da Federação do Comércio no Estado de São Paulo, Abram Szajman, soube da ligação de Miranda com a unidade e com as ações culturais e o convidou para assumir a diretoria.

"Então, olha só, graças ao Sesc Pompeia, virei diretor do Sesc São Paulo", declarou na entrevista.

Na noite de domingo, a ministra da Cultura, Margareth Menezes, lamentou a morte e contou que há pouco tempo visitou o diretor em São Paulo e falou pessoalmente sobre o reconhecimento ao trabalho realizado por ele.