Onde ver ‘How to Be a Carioca’, em que Seu Jorge apresenta o Rio de Janeiro

São Paulo

Lançado em 1992 como um manual de sobrevivência no Rio de Janeiro, o livro "How to Be a Carioca", escrito por Priscilla Ann Goslin, virou um best-seller entre o público americano e brasileiro, e agora dá origem a uma minissérie dirigida por Carlos Saldanha, que trabalhou em "Cidade Invisível" e a animação "Rio".

Seu Jorge em cena da série 'How to be a Carioca', do Star+ - Star+/Divulgação

Em cada um dos seis episódios lançados, o cantor e ator Seu Jorge interpreta uma espécie de guia informal, que inicia um turista nos mistérios e delícias da capital fluminense. Mas o programa não é um reality show —todos os personagens são feitos por atores, vindos de várias regiões do planeta.

Star+, 14 anos

O Túnel de Pombos

Em sua última entrevista, o escritor britânico John le Carré, autor de best-sellers como "O Espião que Saiu do Frio" e "O Jardineiro Fiel", conta sua vida pregressa como agente secreto, que o ajudou a criar seus personagens. Depois de ser exibido na programação da 47ª Mostra de Cinema de São Paulo, o filme com trilha de Philip Glass e direção de Errol Morris, vencedor do Oscar com "Sob a Névoa da Guerra", chega ao serviço de streaming.

Apple TV+, 12 anos

Dungeons & Dragons: Honra Entre Rebeldes

Baseado no RPG dos anos 1970, o longa cria um universo fantástico, com dragões, elfos e outros monstros. Em meio aos perigos, um bardo e sua equipe saem em busca de uma relíquia. Com Chris Pine, Hugh Grant, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Paige.

Telecine Premium, 22h, 12 anos

Sobrenatural: A Porta Vermelha

A popular franquia de terror chega ao seu último filme, dirigido por Patrick Wilson. Ele também interpreta o protagonista Josh, que tenta se reconciliar com o filho depois da morte da mãe dele. Para isto, espíritos serão invocados.

HBO, 22h, e HBO Max

Extraterrestres Entre Nós

Na nova temporada, o jornalista Lorenzo Fernando Bueno volta a investigar vestígios de aparições de alienígenas na Espanha. O primeiro episódio analisa como a Igreja Católica já se prepara para um eventual encontro com um ET.

History, 22h10, 10 anos