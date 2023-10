Nove filmes de uma hora e meia para ver no streaming

São Paulo

Dos muitos debates intermináveis da internet sobre Martin Scorsese —ele não faz filmes sobre mulheres (não é beeem verdade), ele odeia filmes da Marvel (com o fogo de mil sóis)— um dos mais malas é o da duração dos seus filmes.

Com 3 horas e 26 minutos, "Assassinos da Lua das Flores", que estreou nos cinemas nesta quinta (19), vai comer uma parte considerável do fim de semana do cinéfilo que se dispuser a assisti-lo. Mas quem sou eu para dizer que Martin Scorsese e sua brilhante editora, Thelma Schoonmaker, poderiam resumir melhor a história um massacre fundacional dos Estados Unidos no século 20, baseado em um livro de mais de 300 páginas?

Mas se duração é o problema, o que não faltam são soluções. Separei nove filmes que duram em torno de uma hora e meia, de Studio Ghibli a Jean-Claude van Damme, para caber na sua agenda.

"Essa Pequena É Uma Parada"

Comédia screwball de Peter Bogdanovich, em que quatro hóspedes do mesmo andar de um hotel têm as bagagens idênticas, por fora, trocadas várias vezes, gerando altas confusões. Entre os envolvidos no caos estão Judy Maxwell (Barbra Streisand) e Howard Bannister (Ryan O’Neal) —ela, uma jovem inteligentíssima, mas que vive cheia de problemas; ele, um musicólogo do Iowa numa viagem acadêmica acompanhado da noiva, Eunice (Madeline Kahn).

No meio do troca-troca, uma bolsa cheia de joias e outra repleta de segredos roubados do governo, ladrões, agentes secretos e picuinhas de intelectuais.

Disponível na HBOMax, no Looke e no NetMovies. 94 min.

"A Noite do Jogo"

A tradicional noite de jogos dos amigos Max e Annie Davis (Jason Bateman e Rachel McAdams), Kevin e Michelle Sterling (Lamorne Morris e Kylie Bunbury) e Ryan Huddle (Billy Magnussen) sai do eixo com a chegada de Brooks (Kyle Chandler), irmão de Max.

O novo membro do grupo contrata atores para um jogo de mistério, em que os demais devem desvendar o seu sequestro. Porém, Brooks é sequestrado de verdade e os amigos agora precisam colocar suas vidas em risco para resgatá-lo.

McAdams tem a melhor fala de toda a sua carreira no último terço deste filme.

Disponível na HBOMax, 100 min.

"Amor à Flor da Pele"

Tony Leung Chiu-wai e Maggie Cheung interpretam dois vizinhos em um prédio em Hong Kong, nos anos 1960, que descobrem um caso de seus cônjuges. Ao passarem tempo juntos, tentando entender como o affair aconteceu, a relação dos dois se complica e se estende por décadas de desencontros.

Disponível na Mubi, 98 min.

"Emily, A Criminosa"

Emily Benetto (Aubrey Plaza) tem uma dívida estudantil esmagadora e não consegue emprego por ter passagem pelo sistema criminal. Desesperada por dinheiro, ela se dispõe a participar de um esquema de fraude de cartão de crédito comandado por Youcef Haddad (Theo Rossi). Ambição e um nascente romance entre os dois engrossam o caldo neste thriller, vencedor do prêmio de Melhor Primeiro Roteiro no Film Independent Spirit Awards.

Disponível no Telecine, 97 min.

"Gunda"

Sem narração do Morgan Freeman, entrevistados fazendo confissões direto para a câmera ou animações explicativas, este documentário animal do diretor russo Viktor Kossakovsky se dá ao trabalho de apenas observar com atenção total os dias de uma porca, Gunda, e seus filhotes recém-nascidos em uma fazenda na Noruega.

Filmado em preto e branco com a câmera na altura de seus personagens, o filme acompanha ainda duas vacas e uma galinha de uma perna só enquanto os animais vivem suas vidinhas pacíficas —sem virar jantar no final.

Disponível na HBOMax, 93 min.

"Meu Amigo Totoro"

Quarto longa-metragem de Hayao Miyazaki, produzido sob o selo do Studio Ghibli, conta a história de duas garotas, Satsuki, 10, e Mei, 4. Elas se mudam com o pai, Tatsuo, para uma casa antiga próxima ao hospital onde a mãe das meninas está internada. Enquanto o pai trabalha, as duas se embrenham pela mata, guiadas por entidades amistosas. É assim que Mei descobre um grande espírito cujo nome ela deduz ser "Totoro", que a ajuda e protege em brincadeiras.

Disponível na Netflix, 86 min.

"Kickboxer: O Desafio do Dragão"

Kurt Sloane (Jean-Claude van Damme) viaja à Tailândia com o irmão, Eric (Dennis Alexio), campeão do mundo de kickboxing que quer se provar como o melhor de todos. Durante uma luta desleal com a estrela local Tong Po (Michael Qissi), Eric é ferido gravemente e fica paraplégico. Resta a Kurt vingar o irmão no ringue, mas só depois de suas aulas de muay thai com o mestre Xian Chow (Dennis Chan).

Disponível em Prime Video, Looke, Netmovies e Telecine, 96 min.

"Os Homens Preferem as Loiras"

Clássico musical de Howard Hawks, com Marilyn Monroe e Jane Russell como duas dançarinas melhores amigas que têm visões diferentes sobre o que esperam dos homens. Lorelei (Monroe) quer um homem rico como Gus (Tommy Noonan), seu noivo. Já Dorothy (Russell) procura um bonitão, mesmo que ele seja pobre.

As duas partem num cruzeiro para a França, onde Lorelei e Gus pretendem se casar, assim que conseguirem a aprovação do pai dele, o sr. Esmond. Desconfiado, o patriarca contrata um detetive particular, Ernie Malone (Elliott Reid) para vigiá-las.

Disponível no Star+, 91 min.

"Navio Fantasma"

Uma equipe de salvamento marítimo é chamada a resgatar um barco que apareceu no estreito de Bering, no Ártico. Ao alcançar a embarcação, descobrem se tratar do cruzeiro Antonia Graza, que desapareceu misteriosamente em 1962. Após descobrir um carregamento de ouro, os marinheiros passam a ter experiências sobrenaturais. Com Julianna Margulies ("The Good Wife") e Gabriel Byrne ("Hereditário") e uma das cenas de abertura mais sangrentas e absurdas que eu já vi.

Disponível na HBOMax, 90 min.

O que está chegando

As novidades nas principais plataformas de streaming

"Corpos"

Minissérie em oito capítulos baseada em uma história em quadrinhos. Quatro detetives em quatro décadas diferentes, indo de 1890 a 2053, se deparam com um mesmo corpo numa mesma viela em Londres. No Hollywood Reporter, o crítico Daniel Fienberg disse que a série "consegue um equilíbrio saudável entre o divertidamente ridículo e o apenas ridículo, com sua narrativa audaciosamente complexa elevada por um elenco de alto nível e uma produção rica em todos os períodos retratados". Com Shira Haas ("Nada Ortodoxa") e Kyle Soller ("Andor").

Disponível na Netflix. Oito episódios.

"B.A.: O Futuro Está Morto"

Também inspirada numa graphic novel, esta de Rafael Coutinho, conta a história de um Brasil distópico monocromático em que um grupo de jovens com poderes sobrenaturais se une para lutar contra o sistema (e se divertir como adolescentes, é claro).

Os três primeiros episódios já estão disponíveis na HBOMax. Na próxima quinta (26), mais três vão ao ar, e os últimos dois estreiam no dia 2.nov.

"Elite" e "Big Mouth"

Chegam à Netflix as sétimas temporadas de duas séries sobre adolescentes transbordantes de hormônios bem diferentes. "Elite", a série espanhola, vai tratar de temas de saúde mental a partir do personagem Omar (Omar Ayuso), que, na faculdade, sofre com seu papel na morte de Samuel. A nova temporada, de oito episódios, tem direito ainda a uma pontinha de Anitta.

Já "Big Mouth" continua sendo uma das séries mais divertidamente nojentas da TV. Nesta que será a penúltima temporada, em dez episódios, Nick (Nick Kroll), Andrew (John Mulaney), Jessi (Jessi Klein) e companhia finalmente se preparam para sair do ensino fundamental 2 e encarar o ainda mais assustador ensino médio.

Ambas as séries estão disponíveis na Netflix a partir desta sexta (20).

"Doona!"

Uma estrela do K-pop, Lee Doo-na (Bae Suzy) anuncia sua aposentadoria repentinamente e vai morar numa cidade universitária, dividindo uma casa com estudantes. Um dos moradores da residência é o bondoso Lee Won-jun (Yang Se-jong), com quem ela vive um romance.

Disponível na Netflix a partir desta sexta (20), nove episódios.

Veja antes que seja tarde

Uma dica de filme ou série que sairá em breve das plataformas de streaming

"Downton Abbey"

Inesperado fenômeno da televisão britânica sobre uma família nobre que tenta preservar sua riqueza ante um mundo em rápida transformação, no início do século 20.

Na Globoplay até 31.out. Seis temporadas, 52 episódios.

"Bill & Ted: Uma aventura fantástica"

Keanu Reeves (Ted) viaja no tempo com seu amigo Alex Winter (Bill) reunindo figuras históricas para passar em história na escola e garantir que o futuro aconteça corretamente.

Disponível na Mubi até 31.out. 90 min.