Onde ver ‘Meu Tio José’, animação sobre um dissidente da ditadura

São Paulo

Há 40 anos, José Sebastião de Moura foi morto a tiros em Salvador. Ex-integrante do movimento Dissidência da Guanabara, ele participou do sequestro do embaixador americano Charles Elbrick em 1969, e passou dez anos no exílio.

Meu Tio José. Cena do filme 'Meu Tio José', dirigido por Ducca Rios - Divulgacao

O longa em animação de Ducca Rios "Meu Tio José" conta como Adonias, sobrinho de José, lidou com o seu luto. Com Wagner Moura e Lorena Comparato.

HBO, 22h, e HBO Max, 14 anos

Acampamento de Magia para Jovens Bruxos

Derivada de "Os Detetives do Prédio Azul", a série mostra as férias de Berenice, vivida por Nicole Orsini, em um acampamento para adolescentes com poderes mágicos.

Globoplay, livre

A Outra Zoey

Zoey, uma garota meio nerd, provoca sem querer um acidente com o rapaz mais popular da escola. Com amnésia, ele a confunde com sua própria namorada, que também se chama Zoey. Comédia romântica para adolescentes.

Amazon Prime Video, 14 anos

Caldeirão com Mion

O programa homenageia o artista Djavan, que canta sucessos de sua longa carreira. A plateia inclui famosos como Lilia Cabral, Alexandre Borges e Dira Paes, que falam da importância do cantor e compositor em suas próprias vidas.

Globo, 15h50, livre

Tár

A atriz Cate Blanchett recebeu a sua oitava indicação ao Oscar pelo papel de Lydia Tár, maestra da Filarmônica de Berlim que tem sua carreira abalada por uma acusação de assédio sexual.

Telecine Premium, 22h, 12 anos

Último Pouso – Uma História Vista de Cima

A segunda temporada da série que registra histórias das companhias aéreas brasileiras começa com um episódio sobre a era de ouro da Tam.

Cultura, 22h, livre

Inexplicável América Latina

Danton Mello é novamente o anfitrião da versão latino-americana da franquia sobre mistérios insondáveis, que chega à terceira temporada. O primeiro episódio fala de assombrações em presídios de Brasil, Argentina e México.

History, 23h05, 10 anos