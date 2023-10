Série do Demolidor tem gravações interrompidas por insatisfação da Marvel

São Paulo

As gravações da nova série do Demolidor, "Daredevil: Born Again", foram interrompidas devido a insatisfação dos diretores da Marvel Studios com o material filmado até o momento, que contabiliza um pouco mais de 18 episódios, informa o The Hollywood Reporter.

No mês passado, os roteiristas envolvidos na produção, Chris Ord e Matt Corman, foram demitidos junto a outros diretores para dar inicio a reformulação da série. Novas pessoas serão contratadas para assumir o projeto, mas até agora nenhum nome foi divulgado.

Na série, Charlie Cox dá vida ao herói. O ator também encarnou o justiceiro no quarto episódio da produção da Netflix, "Demolidor", de 2015.

A reformulação é mais um obstáculo encontrado pela Marvel no seu percurso de crescimento exponencial, apesar de seus personagens ainda serem os mais assistidos na plataforma da Disney+ junto de "Star Wars".

Na década de 2010, o estúdio dominou a indústria cinematográfica e, durante a pandemia, lançou mais de 50 horas de programação para a televisão. Mas a Marvel evitou se adequar ao modelo tradicional televisivo, e não contratou showrunners, apenas diretores de cinema para as suas produções, além de evitar episódios piloto.

Modelo que deve ser alterado, segundo Brad Winderbaum, chefe do departamento de streaming, televisão e animação da Marvel. "Estamos tentando casar a cultura da Marvel com a cultura televisiva tradicional", disse.

As mudanças para "Daredevil: Born Again" são uma tentativa do estúdio de acertar o rumo de um projeto com grandes expectativas, visto que se trata do primeiro seriado da Marvel de um herói que já fez sucesso na série de três temporadas da Netflix.

Mas, com a interrupção da produção, a série seguirá fora do calendário de estreias da Disney+.