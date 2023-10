Filho de Gugu diz que quer ser apresentador para continuar legado do pai

São Paulo

Filho do apresentador Gugu, João Augusto Liberato diz que vai continuar o legado do pai e que pretende estudar mais para poder trabalhar na televisão.

"Descobri que é uma paixão minha, mas acho que eu preciso ganhar mais experiência no palco. Pretendo estudar mais sobre a televisão, descobrir como a direção é feita, como a produção é feita", disse ele em entrevista ao site O Fuxico. "Sei que meu pai ficaria muito orgulhoso."

Imagem de João Augusto Liberato, filho de Gugu - Leo Franco/AgNews

No último domingo, João Augusto participou junto com João Guilherme Silva, filho do apresentador Faustão, do quadro Batalha do Lip Sync, exibido pelo Domingão com Huck. No programa, eles competiram para ver quem dublava melhor uma apresentação famosa.

Os dois reeditaram a rivalidade que existia entre Gugu e Faustão nos anos 1990, quando eles disputavam para ver quem era líder em audiência nos domingos.

No palco, João Augusto dublou as músicas mais conhecidas de Gugu. "Foi lindo vestir as roupas do meu pai, cantar o ‘Pintinho Amarelinho’ e o ‘Baile do Passarinho’. A ideia veio por serem essas as músicas mais icônicas que meu pai tinha no programa dele. A gente queria realmente homenagear a pessoa que ele foi, a história que ele construiu na televisão", disse durante a entrevista.