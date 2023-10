'Trilha de Letras' ganha apresentadora e retorna com Ana Maria Gonçalves

São Paulo

A jornalista e escritora Eliana Alves Cruz assume o comando do "Trilha de Letras", único programa da TV aberta dedicado à literatura.

A apresentadora Eliana Alves Cruz e a escritora Ana Maria Gonçalves na gravação do programa Trilha de Letras, da TV Brasil - Tânia Rêgo/Agência Brasil

No episódio de estreia da quarta temporada, ela conversa com Ana Maria Gonçalves, autora do elogiadíssimo "Um Defeito de Cor", de 2006, que ganhou uma edição especial neste ano e será o enredo da escola de samba Portela no Carnaval do ano que vem.

TV Brasil, 22h, livre

Viriato

Quando os romanos invadiram a Lusitânia, atual Portugal, no século 2º a.C., um guerreiro se levantou contra o inimigo, Viriato. Esta produção portuguesa imagina como teria sido sua vida, já que se sabem poucos detalhes sobre esse herói mítico.

Amazon Prime Video, livre

O Lugar da Esperança

Uma mulher se separa do marido abusivo e começa a construir uma casa para viver com as duas filhas pequenas. Mas a batalha legal pela custódia das meninas será árdua. Direção de Phyllida Lloyd, de "Mamma Mia!" e "A Dama de Ferro".

Netflix, 14 anos

Avenida Paulista

Exibida pela Globo em 1982, a minissérie de Daniel Más e Leilah Assumpção fala de crimes do colarinho branco e tem Antonio Fagundes, Dina Sfat e Walmor Chagas no elenco. O programa não chega na íntegra à plataforma pois um dos 17 episódios, o sexto, não pôde ser recuperado.

Globoplay, 12 anos

Station 19

Já chegaram ao serviço todos os episódios da sexta temporada da série, ambientada num quartel de bombeiros em Seattle, nos Estados Unidos.

Star+, 14 anos

O Demônio das Onze Horas

Neste clássico da nouvelle vague francesa dirigido por Jean-Luc Godard, Jean-Paul Belmondo e Anna Karina vivem um casal que foge de mafiosos.

Telecine Cult, 22h, 14 anos

Bife de Wagyu

Para quem vai encarar uma churrasqueira no feriado, o especialista José Almiro conta a história e dá dicas de preparo do bife ancho do gado Wagyu, a carne mais cara do mundo.

Canal Churrasqueadas no YouTube, grátis