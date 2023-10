Tributo a Matthew Perry é exibido no início de 'Friends' na Max, a nova HBO Max

São Paulo

A Max, plataforma de streaming que substituiu a HBO Max nos Estados Unidos em maio, está prestando homenagem ao ator Matthew Perry no início de cada temporada de "Friends". Ele interpretava Chandler Bing, um dos membros do sexteto protagonista.

Tributo a Matthew Perry é exibido no início de cada temporada de 'Friends' no Max, o novo HBO Max - Reprodução

"Em memória de Matthew Perry. 1969 - 2023", diz o tributo, ao lado de uma foto do ator, numa tela que fica no ar por cinco segundos antes da abertura do episódio, segundo o portal da revista americana Variety.

O corpo do ator está pronto para ser liberado para a família. A causa da morte segue sendo investigada. As informações são do órgão County of Los Angeles Medical Examiner, que faz autópsias na cidade americana.

Perry foi encontrado morto na banheira de hidromassagem da sua casa aos 54 anos. Seu papel em "Friends" foi o maior da sua carreira.

A plataforma de streaming Max chega ao Brasil no primeiro trimestre do ano que vem. A HBO Max, por sua vez, ainda não está exibindo o tributo ao ator.