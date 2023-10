Vídeo mostra briga do rapper Tupac Shakur horas antes de ser assassinado

São Paulo

Investigadores divulgaram fotos e vídeos nunca antes vistos mostrando os últimos momentos da vida do astro do rap Tupac Shakur depois de um suspeito pelo seu assassinato em 1996 ser preso na sexta-feira (29).

O novo vídeo mostra Shakur e o CEO da gravadora Death Row Records, Marion 'Suge' Knight, como líderes de um grupo de dezenas que briga contra o adversário Orlando 'Baby Lane' Anderson, de uma gangue rival e com quem Shakur já havia se desententido antes.

O rapper Tupac Shakur em premiação da MTV em 1996 - Reuters - 4.set.1996

A luta aconteceu no saguão do hotel MGM Grand, em Las Vegas, pouco antes do tiroteio que matou o rapper.

No vídeo, Shakur e outros chutam Anderson enquanto ele está caído no chão. Os seguranças cercam a briga, mas não intervêm. O rapper e Knight saem do prédio antes da chegada da polícia.

As autoridades acreditam que Anderson mais tarde se reagrupou com outros membros de sua gangue —dentre os quais Duane "Keffe D" Davis, preso pela morte de Shakur— e tramou o assassinato do rapper naquela mesma noite.

Shakur foi ferido em um tiroteio em 7 de setembro de 1996 e morreu em um hospital seis dias depois, aos 25 anos.

Davis admitiu em entrevistas e em seu livro de memórias de 2019, "Compton Street Legend", que ele estava no Cadillac de onde saíram os tiros, afirmou a agência de notícias Associated Press.

Shakur foi um premiado rapper, ativista e ator que vendeu mais de 75 milhões de discos em todo o mundo. Entre as músicas pelas quais era conhecido estão "California Love" e "Keep Ya Head Up".