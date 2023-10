Xuxa confirma presença na próxima edição do Criança Esperança, no ano que vem

São Paulo

Xuxa Meneghel confirmou presença no Criança Esperança de 2024. A apresentadora fez o anúncio durante uma participação no evento de anúncio da programação da Globo para o próximo ano.

Ela também celebrou a reunião com Angélica e Eliana na edição deste ano do programa e disse querer muito estar nas próximas edições do evento.

A apresentadora Xuxa Meneghel - Blad Meneghel/Divulgação

"O show fez barulho nas redes sociais, quebrou a internet, foi recorde de audiência e virou meme. Muita coisa aconteceu e foi muito bacana", disse Xuxa na apresentação. Ela também comentou as mudanças no roteiro do Criança Esperança.

"O formato do programa continua com um megashow, e eu estarei lá, já estou me convidando. O Criança Esperança transformou mais de 4 milhões de vidas."