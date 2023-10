Eliana confirma uma nova reunião com Xuxa e Angélica na transmissão do Teleton

São Paulo

A apresentadora Eliana confirmou que o SBT promoverá uma nova reunião dela com Xuxa Meneghel e Angélica no Teleton deste ano. O evento marca a segunda vez no ano que as três artistas aparecerão juntas na televisão, depois da estreia no Criança Esperança, da Globo, em agosto.

Ela fez a declaração durante a entrevista coletiva de imprensa do evento, realizada nesta terça-feira, em São Paulo.

A apresentadora Eliana - Ronny Santos/Folhapress

Mas Eliana fez mistério sobre como a reunião acontecerá no programa, dizendo também que elas não estarão no mesmo palco do programa. "Estaremos unidas, mas não exatamente como vocês imaginariam. Vai ser muito bonito", afirmou a apresentadora.

"Que a nossa participação, das três loiras, se reverta em doação. Isso vai acontecer no palco do Teleton."

O Teleton de 2023 acontece em 10 e 11 de novembro. O programa, transmitido pelo SBT, tem expectativa de acumular R$ 35 milhões em doações, que serão repassadas para as unidades da Associação de Assistência à Criança Deficiente, a AACD.

Além de Xuxa e Angélica, o evento contará ainda com a presença de Fátima Bernardes e Marcos Mion, que fazem parte da programação da Globo.