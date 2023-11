'A Bilionária, O Mordomo e o Namorado' traz escândalo com dona da marca L'Oréal

São Paulo

Em 2007, o namorado de Liliane Bettencourt, herdeira da L’Oréal e uma das mulheres mais ricas do mundo, pediu para ser adotado por ela, se tornando assim um de seus herdeiros.

Imagem da minissérie 'A Bilionária, O Mordomo e o Namorado', da Netflix - Divulgação

Mas a filha da bilionária tentou intervir e acabou revelando um escândalo que envolvia boa parte da elite francesa. A minissérie documental "A Bilionária, O Mordomo e o Namorado" é dividida em três episódios.

Netflix, 12 anos

Doce Mistério

Uma mulher morre e deixa um pen drive para seus filhos adultos. Eles, que não se dão bem, têm de lidar com as revelações surpreendentes deixadas pela mãe, que mudam tudo o que eles sabiam sobre a origem da família. Minissérie baseada no best-seller escrito por Charmaine Wilkerson.

Star+, 14 anos

Waco

Esta minissérie estrelada por Michael Shannon reconstitui o cerco da polícia e do FBI ao complexo culpado pela seita comandada por David Koresh, em 1993, que terminou em um verdadeiro massacre.

Paramount+, 14 anos

Centro de Trauma

Bruce Willis faz um policial que tenta proteger a sobrevivente e testemunha do ataque que matou seu parceiro. Mas os bandidos conseguem invadir o hospital onde ela está internada. Inédito na TV aberta.

Record, 14h, 14 anos

Magia na Cidade do Natal

Uma mulher viciada em trabalho visita o seu pai, que se mudou para uma cidadezinha obcecada pelo feriado do Natal, e percebe que coisas estranhas acontecem na região.

Lifetime, 21h, livre

As Viúvas

Quatro bandidos morrem em um assalto e suas mulheres precisam pagar a enorme dívida que deixaram. Thriller dirigido por Steve McQueen, de "12 Anos de Escravidão", com Viola Davis e Liam Neeson.

Globo, 0h25, 16 anos

Canal Livre

O filósofo Roberto Mangabeira Unger, ex-secretário de Assuntos Estratégicos do governo federal, discute a falta de protagonismo do Brasil no cenário internacional e o atual momento político.

Band, 0h, livre