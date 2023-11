Saiba quando filmes e séries vão estrear após fim da greve dos atores em Hollywood

São Paulo | Reuters

Após o fim da greve dos atores em Hollywood, que durou quatro meses, a retomada da produção de filmes e séries ainda deve demorar. Até o acordo entre o Sindicato dos Atores, o SAG-AFTRA, e os estúdios, firmado na última quinta-feira (10), blockbusters como "Deadpool 3" e "Gladiador 2", entre outros títulos, estavam parados.

Ryan Reynolds posa como o personagem-título em 'Deadpool' - Divulgação

Agora, já é possível prever quando alguns filmes e séries adiados devem chegar ao público. O terceiro longa da franquia "Avatar", de James Cameron na Disney, por exemplo, deve estrear nos cinemas em dezembro de 2025.

O épico histórico "Gladiador 2" de Ridley Scott, deve retomar a produção até o final do ano ou início do próximo ano, de acordo com uma fonte familiarizada com o projeto. Os cronogramas estão sendo ajustados, voos para Malta e acomodações estão sendo reservados, e outras preparações estão em andamento.

Já "Deadpool 3", dos Estúdios Marvel, um projeto de alta prioridade para a Disney, provavelmente retomará as filmagens ainda este mês, após a greve dos atores ter interrompido a produção em julho. A Disney anunciou na quinta-feira que o novo filme do "Deadpool" estreará no final de julho, em vez do início de maio, como originalmente planejado.

As redes de televisão estão tentando salvar parte de sua temporada. Depois de preencher a programação de outono de outro —no hemisfério norte, primavera no Brasil— com reality shows e reprises, os executivos esperam transmitir alguns episódios de sucessos como "Abbott Elementary", "NCIS" e "Law & Order" no próximo ano.

A ABC Studios pretende iniciar a produção neste mês de novas temporadas do drama médico de longa duração "Grey's Anatomy" e do programa policial "The Rookie", de acordo com uma fonte familiarizada com as produções. Novos episódios podem estrear no início do próximo ano. "Tracker", um novo drama que a 20th Television está produzindo para a CBS, também deve começar a ser filmado neste mês.

Para a NBC, as séries "Law & Order", "FBI" e "Chicago", da produtora Wolf Entertainment de Dick Wolf, devem começar a filmar novas temporadas nas próximas semanas, segundo uma fonte próxima às produções.

Os atores estavam se preparando para ir aos tapetes vermelhos, programas de entrevistas e mídias sociais para promover seus projetos. A maioria havia sido proibida de promover filmes e programas de TV durante a greve. Os estúdios estão ansiosos para que os atores promovam os favoritos ao Oscar, como "Assassinos da Lua das Flores", de Martin Scorsese com Leonardo DiCaprio.

Entre os filmes afetados pela greve dos atores estão "Admirável Mundo Novo", "Thunderbolts" e "Blade", esses da Marvel, além de "Duna - Parte 2", "Homem-Aranha: Além do Aranhaverso" e o novo filme da franquia "Senhor dos Anéis", "The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim". Todos estes longas estão previstos para 2024.