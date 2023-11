Ana Hickmann diz que não vai 'baixar a guarda' em postagens nas redes sociais

São Paulo

A apresentadora Ana Hickmann, 42, que no último dia 11 registrou boletim de ocorrência contra o marido, Alexandre Correa, agradeceu neste domingo (19) publicamente pelo apoio do filho Alezinho, nove, em seu canal de transmissão no Instagram. Hickmann, que alega ter sido vítima de violência doméstica e lesão corporal, escreveu que "está lutando" e que os dias "estão difíceis".

"Oi, turma. Preciso dizer que hoje foi um dia bom. Junto com meu filho pela primeira vez conseguimos sorrir um pouco", afirmou na mensagem. "Hoje na oração do meu filho, ele pediu pro Papai do Céu ajudar a mamãe a resolver todos os problemas. Tenho mais que um filho, tenho um anjo na minha vida. E que me enche de energia pra seguir."

Ana Hickmann fala sobre agressão sofrida - Ana Hickmann no Youtube

Ainda no domingo, Hickmann também celebrou o Dia do Empreendedorismo Feminino ao publicar uma foto com legenda que fala de sua trajetória profissional. Ao som de "I Am Woman", de Emmy Meli, ela diz que "as coisas têm sido cada vez mais desafiadoras" para ela. "Mas nada vai me parar!!!", escreve.

"Eu sei de onde eu vim, reconheço a minha trajetória. Eu sou dona do meu destino, honro as minhas batalhas e sou grata a todas as minhas conquistas. Estou pronta para as próximas! Parabéns a todas as guerreiras que sabem o que querem, sonham e realizam".

Na lista de transmissão, Hickmann completou afirmando que não é "supermulher", mas que não vai "baixar a guarda". Muito obrigada por todo o apoio de vocês", escreveu.

Em entrevista à coluna de Mônica Bergamo, o empresário Alexandre Correa, 51, disse não sentir medo dos ataques que recebe em redes sociais, que ele chama de "coisas escabrosas".

"Eu não tenho medo de morrer. Eu tenho medo de, sim, perder a minha esposa. E das consequências [das denúncias de que agrediu a mulher]. Eu tenho medo de ficar sem ela, e de ser preso", disse à coluna na quarta-feira (15).

O registro do boletim de ocorrência no sábado (11) aconteceu depois de a Polícia Militar ser acionada por causa de uma briga do casal, na qual Correa teria agredido a apresentadora.